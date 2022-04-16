Fenerbahçe 2-0 Göztepe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Serdar Aziz ile öne geçen sarı-lacivertliler devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Oyuna 69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine dahil olan Arda Güler, 83. dakikada penaltıdan golünü kaydetti ve skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe'nin puanı 59 oldu. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

GÖZTEPE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe'nin 82. dakikada kazandığı penaltıda rakibine yaptığı müdahale sonrası Moubandje kırmızı kart gördü ve takımının 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



18’inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Halil’in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Soner, arka direğe doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Moubandje’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.



20’nci dakikada Rossi’nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası yayı çizgisinin içinde topla buluşan Zajc’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolünün ardından Rossi, ofsaytta olduğu için gol iptal edildi.



41’inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla buluşan Halil, pasını ceza sahası yayı önündeki Soner’e verdi. Soner’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tijanic’in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay, ayağıyla kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



60’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir’in attığı ara pas ile ceza sahası içerisine giren Tijanic, pasını yerden Halil’e verdi. Bu oyuncunun penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.



82’nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Arda Güler, ceza sahası içerisi sol kanattan arka direkte hareketlenen Rossi’ye pasını çıkardı. Rossi, Moubandje’ın müdahalesi ile topa dokunamadı. Oyun durduktan sonra VAR’dan gelen uyarı ile pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Moubandje, bu hareketinin ardından 2’nci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



83’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Arda Güler, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere yolladı: 2-0.



86’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel pasını penaltı noktası önündeki Arda’ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



90+4’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, arka direkteki Ferdi’yi gördü. Topla buluşan Ferdi’nin kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda Piric gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Moubandje, Soner, Yalçın, Halil, Tijanic, Di Santo