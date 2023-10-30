Dengeyi bozan adam İsmail Yüksek

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24 Eylül akşamı oynanan Alanya-Fenerbahçe maçında 0-0’ı bozan golde topu getiren adam İsmail’di. 8 Ekim’de Fenerbahçe bu kez Kasımpaşa deplasmanındaydı, dengeyi bozan ilk golde Dzeko’ya asisti İsmail yaptı. İkincide de penaltı öncesi Dzeko’ya pası veren oydu. Geçtiğimiz hafta Hatay karşısına çıkan Fenerbahçe, 0-0’ı yine İsmail’in kazandığı bir topun ardından Szymanski’yle bozdu. Dün de gelenek bozulmadı, dengeyi yine İsmail bozdu: 30’da İsmail’in karşı presle kazandığı topun sonucunda Samuel’in golü geldi. İsmail’in bir ön alan değil, 6 numara oyuncusu olduğu düşünülürse peş peşe yaptığı bu katkılar daha fazla anlam kazanıyor sanırım.

30 DAKiKA DAYANABiLDiLER

Esasında Pendikspor dün ilk yarım saat boyunca Fenerbahçe’ye çok fazla pozisyon vermemeyi başarmıştı. Portekizli teknik adam Vieira bence hafta içindeki Ludogorets maçını analiz etmiş. Aynen Bulgar ekibinin yaptığı gibi geride topu çok fazla gevelemediler. 2-3 pas sonrası risk almadan Erencan’a uzun vurdular. Böylece Fenerbahçe’ye önde baskıyla top kazanıp kolay pozisyon bulma şansını en azından ilk yarım saatte tanımadılar. Ta ki 30’uncu dakikaya kadar... 30’da Pendik çıkarken İsmail’in kazandığı bir top yine dengeyi bozan unsur oldu. Tabii ki İsmail’in yanına ikişer golün içinde olan Ferdi-Szymanski ile golcü Dzeko’yu da yazmak gerek.

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ViERA RiSK ALDI, FARK ATTI

Dünkü maçı farklı kaybetseler de, Ivo Vieira’nın ilk 180 dakikada oynatmaya çalıştığı oyunun fena olmadığını düşünüyorum. Vieira zaten Portekiz’de de alt/orta sınıf takımlarda çalışmış ve düşük bütçelerle iyi iş çıkarmış bir teknik adam. Maritimo’yla iki sezonda dokuzunculuk ve onunculuklar kazandıktan sonra Moreirense’yi altıncı yapıyor. Bu onu, orta sınıfın iyilerinden Guimaraes’e taşıyor. Guimaraes’le ligde denk bütçeli rakiplerine karşı 5 gollü-7 gollü fantastik galibiyetler kazanıyor. Avrupa Ligi’nde Arsenal’la berabere kalıp Frankfurt’u deplasmanda mağlup ediyor.

Sadece kapanmayı-kilitlemeyi düşünen bir teknik adam tipi değil. Oynamak da istiyor. Dün 2-0’dan sonra risk aldıkları için zaten arttı fark.

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