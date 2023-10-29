Fenerbahçe işi sıkı tutuyor, bu alanda ligin zirvesinde!.. İsmail Kartal'dan gol sonrası tepki

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Pendikspor'a ilk yarıda iki gol atarken bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Pendikspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Pendik Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlendi.

KARTAL 7 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets maçının 11’inde 7 değişikliğe gitti. Kartal, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Kent, Zajc, Crespo, Batshuayi’yi yedek soyundururken, Djiku ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. İsmail Kartal ilk 11'de yer almayan isimlerin yerine Livakovic, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dzeko’yu görevlendirdi.

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Tecrübeli teknik adam Pendikspor maçına şu 11’le çıktı: “Livakovic,Osayi-Samuel, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.”

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, King, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Dijiku yer almazken, hafif ağrısı bulunan Cengiz Ünder riske edilmedi.

KANARYA BASKILI BAŞLADI

Maça baskılı başlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 10 dakikanın ardından Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanki ile Pendikspor kalesini yokladı.

Pendikspor kalecisi abluka altına alan sarı lacivertliler, tam 21 kez ceza sahasında topla buluşurken aranan gol 30. dakikada geldi.

Osayi Samuel'in sağ çaprazdan altı pasa gönderdiği top, kaleci Erdem Canpolat'ın ayaklarının arasından filelerle buluştu.

İkinci golü arayan Fenerbahçe, korner organizasyonunda İrfan Can Kahveci ile skoru 2-0 yaptı. Kullanılan kornerde gelen ortaya ceza sahası dışından iyi bir vuruş çıkaran İrfan Can farkı ikiye çıkardı.

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SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde iki gol bulan Fenerbahçe, 15 golle bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu.

İSMAİL KARTAL TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin İrfan Can ile 42. dakikada bulduğu gol, VAR'da bir süre incelendi. İrfan Can Kahveci'nin golünde ofsayt incelemesi yapılırken hem milli futbolcu hem de Teknik Direktör İsmail Kartal tepki gösterdi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Her maç aynı şeyler, her maç aynı şey ya" sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

DZEKO HAT-TRİCK YAPTI, 15 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

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Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

TOPLAM 12 GOL

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkarırken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.

15 YIL SONRA İLK

Edin Dzeko, 2007/08’den bu yana Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gol atan oyuncu oldu.

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