Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Aykut Kocaman’ın galibiyet rekorunu kırdı

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Sarı lacivertli takımın başında görev yaptığı son 11 Süper Lig maçını kazanan Kartal, daha önce Aykut Kocaman’ın elinde olan ‘üst üste en fazla lig maçı kazanan Türk teknik direktör’ rekorunu tarihe gömdü.

Kocaman Aralık 2010-Mart 2011 döneminde Fenerbahçe teknik direktörü olarak üst üste 10 lig maçında galibiyet sevinci yaşamıştı.

İsmail Kartal, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki son maçında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 5-0 galip ayrılmıştı.

EDİN DZEKO’DAN KARİYER BAŞLANGICI

Sarı lacivertli futbolcu kariyerinde daha önce 2011-12’de Manchester City’de, 2016-17’de de Roma’da ilk 10 maçta 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Edin Dzeko, kariyerinin en iyi sezon başlangcını egale etti. Dün 3 kez fileleri havalandıran Boşnak oyuncu, 10. hafta sonunda Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkarttı. Dzeko daha önce 2010-11’de Manchester City’de 2016-17 sezonunda da Roma formasını giyerken ilk 10 haftayı 10 golle geçmişti. Yıldız futbolcu ayrıca son 7sezonda iki kez de 10. hafta sonunda 7’şer gollük dönemlere imza attı.

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TOPLAMDA 12 GOL

Fenerbahçeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçlarında da iki kez fileleri havalandırırken toplamda 12 gol attı.