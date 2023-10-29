Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan penaltı tepkisi: Allah aşkına...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 10. haftasında 5-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ALLAH AŞKINA!"

Maçın son anlarında Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı pozisyonu hakkında konuşan İsmail Kartal, "Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence." sözleriyle hakemlere tepki gösterdi.

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OYUNCULARIN SAKATLIK DURUMU

Yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan Kartal, "1. dakikada 2 sakat veriyoruz. Hiçbir takımın, hiçbir futbolcunun... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncular. Bunu anlayamıyorum, çözemiyorum. Bir şanssızlık, bir terslik var. Çok şükür ki bir şekilde maçları kazanıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için gerçekten takım olarak mücadele ediyoruz. İstediğimiz oyunu oynuyoruz. Sakatlanan oyuncularımızı en iyi şekilde aramıza tekrar katarız. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında İsmail Kartal, "Trabzonspor takımı, iyi bir takım. Yeni hocaları geldi. Sonuçta bizde öncelik hangi oyuncularımız sağlıklı, hangi planı yapacağız. Hemen bu gece buna yoğunlaşacağım." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan İsmail Kartal, “Maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece 1-2. dakikalarda bir iki oyuncunun sakatlanması canımızı sıktı. Becao’nun hafif ağrısı vardı. İkinci yarı üzerine koyarak daha fazla gol bulup kazanmasını bildik. Cumhuriyet Bayramı’nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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“FRED’İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK”

Müsabakanın 9. dakikasında sakatlanarak yerini Zajc’a bırakan Fred’in durumunun yarın netleşeceğini söyleyen İsmail Kartal, sakatlıkların zeminle ilgili olmadığına değinerek, “Zeminle alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin beklediğimizden iyiydi. Fred’in durumu yarın belli olacak” diye konuştu.



“RİCA EDİYORUM HAKEMLER BİRAZ DAHA EŞİT ÇALSINLAR”

Hakemlerin kendi pozisyonlarını VAR’da çok daha fazla incelediğini aktaran Kartal, “Kendi işimize bakıyoruz. Oynadığımız tüm maçları hak ederek kazanarak elde ettik. Başkalarının nasıl kazandığına bakmıyorum. Bundan sonra iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltı pozisyonunda daha ne yapılması lazım penaltı verilmesi için. Rica ediyorum hakemler birazcık daha eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı. Hakemlerin eşit olmasını istiyorum. Bizim attığımız goller fazla irdeleniyor ama başka taraflarda ne kadar irdeleniyor ne kadar irdelenmiyor” ifadelerini kullandı.



“OOSTERWOLDE’Yİ STOPERDE GEREKİRSE DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ”

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"Savunma tandeminde yaşanan sakatlıklardan ötürü Oosterwolde stoperde daha fazla görev alacak mı?" şeklinde yöneltilen soruya İsmail Kartal, “Gerekirse göreceğiz. Bugün Oosterwolde stoperde iyi işler yaptı” diye konuştu.



“ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ”

Sakatlıklarla ilgili şanssız bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Kartal, “Şanssızlık yaşıyoruz. 1 dakika, 2. dakika hep sakatlıklar oluyor. İnşallah bunları bir an önce çözerek sakatların iyileşerek aramıza dönmesini sağlayarak hızlı şekilde yolumuza devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.