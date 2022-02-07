Bu oyun Berkan-Taylan’la oynanmaz

Eğer Pep Guardiola, dün Alanya’da sahaya çıkan iki Guardiolasever hocanın oyununu izleseydi, Atatürk’ün şu vecizesini mırıldanırdı herhalde içinden:

“Beni görmek demek, muhakkak yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.”

Dün sahadaki iki takımdan Pep Guardiola oyununa daha çok benzeyen taraf Alanya’ydı zira.

iKi HOCANIN FELSEFELERi FARKLI

Dün Alanya’da sahaya çıkan iki teknik adamın benzer bir oyun felsefeleri var: Kaleciden başlayarak pasla oyun kurmak istiyorlar. Rakiplerini üstlerine çekmeyi, savunmada bir dengesizlik yaratmayı deniyorlar. Ve rakipleri topa sahipken de üçüncü bölgede pres yapıyorlar. Tabii ki bu oyunu oynamak için ona uygun futbolcularınız olmalı. Dün Alanya’nın savunma göbeğinde Milunovic, Mevlja ya da Awaziem değil 2000’li Furkan’ın seçilmesinin bir sebebi var mesela. Ya da merkezde Novais’le Efkan’ın oynamasının.

ALANYA’NIN MUHTEŞEM PRES DUVARI

Dün Galatasaray neredeyse geriden oyun kurmaya her kalkıştığında Alanya pres duvarına çarptı. Berkan-Taylan ikilisiyle birinci-ikinci bölge geçişi sağlanamadı; oysa mevkidaşları Novais-Efkan mükemmele yakın yaptılar o işi. Torrent’in merkezde Berkan-Taylan tipi oyuncuların sayısını minimize etmediği sürece de Farioli’nin Alanya’ya oynattığı oyunu, yani Guardiola’ya öykünen birinci-ikinci bölge pas geçişini sağlaması mümkün değil.

TORRENT YEPYENi BiR METOT BULMAK ZORUNDA

Dün Alanya, 20 dakikayı da eksik oynamasına rağmen tüm istatistiklerde Galatasaray’a üstünlük kurdu. Bunu da geriden akılcı çıkış oyunuyla sonuna kadar hak etti. Galatasaray’ınsa işleyen neredeyse tek çıkış planı Pena-Babel uzun pas bağlantısıydı. Galatasaray’ın geriden çıkamamasının tek bedeli ofansif değil üstelik. Trabzon maçında Taylan’ın verdiği görüntünün bir benzerini Alanya önünde Berkan verdi. Ve 38’de Wilson’un golüne neden olan korner de öyle geldi zaten.

Torrent eğer sezonun geri kalanında bu oyun anlayışını sürdürecekse orta saha için yepyeni bir metot bulmak zorunda. Mesela merkezde Pulgar’a Cicaldau eşlik edebilir, Torrent’in hâlâ transfer şansı varsa on numaraya bir takviye talep edebilir.