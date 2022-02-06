Alanyaspor 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 39. dakikasında Wilson Eduardo ile öne geçen Alanyaspor'a yanıt 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

ALANYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Akdeniz ekibi, 72. dakikada Juanfran'ın Babel'e yaptığı müdahaleyle kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Kalan süreden başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALATASARAY'IN HASRETİ BİTMEDİ

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret olan Galatasaray 28 puanla 13. sırada kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 39 oldu.

TORRENT'İN İLK PUANI

Sarı-kırmızılılarda ilk 3 maçını kaybeden teknik direktör Domenec Torrent, Alanya'da puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

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7’nci dakikada orta sahadan topu kazanan Efecan Karaca, hızla ceza sahasına sokuldu. Sol çaprazdan sert vuran Efecan’ın şutu kaleci Pena’dan döndü. Penaltı noktasında topa yükselen Wilson’un vole vuruşu üst direkte patladı. Dönen topun pozisyonunda ise maçın hakemi Mete Kalkavan ofsayt kararı verdi.



22’nci dakikada sol çaprazdan Ömer Bayram’ın pasıyla hareketlenen Alexandru Cicaldau, yerden uzak direğe doğru topu gönderdi, son anda Marafona araya girerek gole izin vermedi.



31’inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında Fatih savunma arkasına sarkan Efecan Karaca’yı düşündü, ancak penaltı noktasında araya giren Ömer Bayram topu kornere çeldi.



38’inci dakikada sağ kanatta dönen topu kontrol eden Novais, kale önüne yükseltti. Burada koşu yapan Wilson’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.



40’ıncı dakikada Galatasaray’ın kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Cicaldau, kale önüne yükseltti. Savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kerem, gelişine sert vurdu. Savunmada Juanfran’a çarparak yön değiştiren top fileleri havalandırdı: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



53’üncü dakikada taç atışının ardından gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından sol çaprazdan Novais topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Wilson’un kafa vuruşunu kaleci Pena tokatladı. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.



71’inci dakikada sağ kanatta Babel ile Juanfran topa yükseldiklerinde Juanfran’ın ayağı Babel’in kafasına çarptı. Pozisyon sonrasında oyunu durduran Mete Kalkavan, Juanfran’ı oyundan ihraç etti. Aynı pozisyonda itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu’na da kırmızı kart gösterdi.

İLK 11'LER

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ALANYASPOR: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan.

GALATASARAY: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel.

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey.

Galatasaray'da yeni transferlerden Gomis, Alanyaspor maçında kadroda yer almadı.