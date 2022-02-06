Süper Lig puan durumu 2022: 6 Şubat 24. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de puan tablosu ve maç sonuçları, 6 Şubat Pazar akşamı oynanan maçlarla güncellendi. Haftanın son gününde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kalan süreden başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray 28 puanla 13. sırada kaldı. Diğer yandan Fenerbahçe de bu hafta Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet ile haftayı puansız tamamladı. Beşiktaş ise ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayarak 7. sıraya yerleşti.