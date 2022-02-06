Süper Lig puan durumu 2022: 6 Şubat 24. hafta Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de puan tablosu ve maç sonuçları, 6 Şubat Pazar akşamı oynanan maçlarla güncellendi. Haftanın son gününde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kalan süreden başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Galatasaray 28 puanla 13. sırada kaldı. Diğer yandan Fenerbahçe de bu hafta Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet ile haftayı puansız tamamladı. Beşiktaş ise ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayarak 7. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü oynanan maçlarla puan tablosu değişti. Maçlarının sonuçları ise şöyle oldu:
İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Altay: 0-2
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor liderliğini sürdürürken Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı.
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasında turuncu-lacivertliler, 3 puanla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, haftayı 37 puanla lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.
Galatasaray, haftayı 28 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13. kapattı.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında istediğini alamayan Beşiktaş ise golsüz beraberlikle sahadan 1 puanla ayrıldı. 37 puana yükselen Beşiktaş 7. sırada kaldı.