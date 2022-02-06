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Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü! Hakeme tepki: "Hasta Galatasaraylısın, bırak ya!"

#Efecan Karaca#Galatasaray#Aytemiz Alanyaspor
Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak ya

Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, Galatasaray'la oynadıkları maçın son anlarındaki bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü. Tecrübeli futbolcunun yardımcı hakem Ekrem Kan'a sarf ettiği sözler dikkat çekti.

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Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son bölümlerine ev sahibi ekibin kaptanı Efecan Karaca, yardımcı hakem Ekrem Kan'a gösterdiği tepki damga vurdu.

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İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Müsabakanın 72. dakikasında Galatasaraylı Ryan Babel'e sert bir müdahalede bulunan Juanfran, hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

Juanfran oyun alanını terk ederken Alanyaspor kulübesinde karara itiraz eden Profesyonel Takım Yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu da kırmızı kart gördü.

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EFECAN ÇILGINA DÖNDÜ: "HASTA GALATASARAYLISIN"

Maçın 85. dakikasındaki bir pozisyon esnasında, Aytemiz Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca adeta çılgına döndü.

Yaşanan pozisyonda Alanyaspor aleyhine faul verilmesinin ardından Efecan yardımcı hakeme sert tepki gösterdi. Efecan, "Hasta Galatasaraylısın sen! Dokunsak hemen faulü çalıyorsun. Bırak ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak ya

PENALTI BEKLENDİ, HAKEM 'DEVAM' DEDİ

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 23. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı.

Milli oyuncu, topa vurmaya çalıştığı esnada Emre Akbaba ile mücadele sonrasında penaltı bekledi.

Galatasaraylı oyuncular bu pozisyon için itirazda bulunsa da Mete Kalkavan devam kararı verdi. VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de herhangi bir uyarı gelmedi.

Alanyaspor-Galatasaray maçında Efecan Karaca çılgına döndü Hakeme tepki: Hasta Galatasaraylısın, bırak ya

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçına göre 11’de 3 değişiklik yaptı. Torrent, yeni transfer kaleci Pena, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel’e 11’de görev verdi. Sahaya kaptan olarak Ömer Bayram çıktı.

GOMIS KADRODA YER ALMADI

Galatasaray’ın şu ana kadrosuna kattığı 4 futbolcudan 3’ü Alanyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Kaleci Pena karşılaşmaya 11’de başlarken, Erick Pulgar ile Semih Kaya da 21 kişilik kadroda kendilerine yer buldu. Henüz hazır olmadığı için Fransız golcü Befetimbi Gomis ise mücadelenin kadrosunda yer almadı.

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TOPLAMDA 7 EKSİK

Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroya alınmadı.

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#Efecan Karaca#Galatasaray#Aytemiz Alanyaspor

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