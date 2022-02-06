Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, ilk maçında rekora ortak oldu! Performansına övgü

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Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında Inaki Pena'nın performansı dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Pena, Galatasaray formasıyla ilk maçında Alanya'da çıktı.

Genç kaleci, Alanyaspor karşısında 4 kurtarışa imza attı. İşte bu sezon Galatasaray forması giyen kalecilerin bir Süper Lig maçında ulaştıkları en yüksek kurtarış sayıları

Inaki Pena - 4

Fernando Muslera - 4

İsmail Çipe - 3

Fatih Öztürk - 3

TARAFTARDAN ÖVGÜ ALDI

22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlar ve topu oyuna sokma becerisiyle de dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Pena'nın performansıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

İLK MAÇIM ÖNEMLİYDİ

Maç sonu açıklamalarda bulunan Inaki Pena, "İlk maçımı oynamak önemliydi. Mutluyum. Kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum oynayabildiğim için. Geldiğimizde takım kötü sonuçlar almıştı üst üste. Bir kamp dönemi geçirdik. Kamptan sonraki ilk maçımız bu. 1 puan tabii ki iyi değil ama sonraki maçlarda puanlarımızı artırmaya çalışacağız." dedi.

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