Bu filmi Beşiktaş ve Fenerbahçe de görmüştü

Konyaspor’un ligde 6 galibiyeti var; üçü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı. Kalan üçü de 10’ar kişi kalmış Erzurum-Kayseri’yle, o mağlubiyetle hocasını kovan Kasımpaşa önünde. Süper Lig’de üç İstanbullu büyüğü birden yenen tek ekip Konyaspor... Beşiktaş’a 4 atabilen tek takım onlar. Galatasaray’a da 4 atabilen tek takım yine onlar! Ana planları rakibin savunma çizgisini gıdıklama üzerine... O yüzden de Süper Lig’de şu ana kadar tam 57 kez ofsayta düşmüşler. Ve bu alanda en yakın rakiplerinin 20 sayı önünde açık ara lider konumdalar. Beşiktaş Konya’yla oynadığında bir rakip hazırlığı varmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı. Fenerbahçe böyle bir hazırlık yapmış gibi görünmüyordu, hüsrana uğradı. Dün de sıra Galatasaray’daydı! Yine bekleri Skubic ve Guilherme ile savunma hattının arkasına sarktılar. Skubic bu sezon 4, Guilherme de 3’üncü asistini yaptı böylece. Her şey çalışılmış, her şey planlanmıştı. Ve bu filmi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye karşı da oynamışlardı zaten. Aynı tuzağa Galatasaray da düştü benzer şekilde.

HARİKA BİR TANDEM

Tabii ki Konyaspor’un tek hususiyeti savunma arkasına sarkmak değil. Aynı zamanda ligin belki de en uyumlu savunma dörtlüsüne sahipler. Bekler Skubic ve Guilherme akıllı ve gerçekçi. Daha önce 6 farklı kulübe kiralanmış Abdülkerim’le, ikinci ligden alınan 23 yaşındaki Adil’den harika bir tandem yarattı İsmail Hoca. Dün sakat Adil yerine Ahmet’li savunma biraz savruktu ama sezonun genelinde takdiri hak ediyorlar. Galatasaray’ın dünkü özetininse 40 metre mesafeden kullanılan frikiklerde gizli olduğunu söylemek gerek. Konya’nın bu frikiklerde aynen Manchester City gibi çok öne çıkardığı savunma hattına karşı çaresizlikleri, maçın da özeti gibiydi. Doğrusu ben büyük kulüplerdeki o devasa teknik ekiplerin rakip analizi konusunda bu kadar zayıf olmalarına anlam veremiyorum bazen.

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