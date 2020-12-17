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Haber Giriş: 17.12.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

3-5-2 testi kısa sürdü

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
3-5-2 testi kısa sürdü
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Aslında Fenerbahçe için maçın ilk yarım saatinde her şey olumlu gözüküyordu: Erol Bulut, Türkiye Kupası’nı üçlü savunmayı test etmek için bir fırsat olarak görmüş; Gustavo’yu en geride libero olarak başlatmıştı.

Gerek savunmada bir türlü idealin bulunamaması, gerekse hafta sonunda rakibin Gaziantep olması tetiklemişti bu tercihi. Üstelik 3-5-2, bence Fenerbahçe’nin kadro listesine bakınca makul bir formasyon gibi de duruyor. Beşli orta sahanın kanatları olarak iki yönlü oynayabilecek Gökhan, Caner, Nazım, Novak’ınız var.

Caner’in savunmasından şikayetçisiniz, arkasında bir sol stoper bulunması hayırlı olabilir.

Bolca santrforunuz var, kanat forvet sayınız da kısıtlı. Dolayısıyla mantıklı görünüyordu bu 3-5-2 testi Fenerbahçe için... Fena da başlamamışlardı, Nazım’ın bindirmesiyle galibiyet golü de gelmişti. Ancak ne olduysa ilk yarım saatin sonunda oldu. Bir kontra atakta Altay son derece gereksiz bir çıkış yapınca bütün planlar bozuldu. Fenerbahçe güle oynayan bitireceğini sandığı 90 dakikayı sıkıntı çekerek tamamlayabildi ancak.

EROL BULUT'A SORULAR

Tabii ki bu maçın ardından bence sorulması gereken birkaç soru var Erol Bulut’a:

1- Tüm takımlar, rakibiniz Karacabey dahil kupada yedek kaleci kullanırken siz neden Altay riskini aldınız?

2- Takımda garip bir şekilde birkaç oyuncu gergin. Biri hata yaptığında başka bir tanesi kollarını iki yana açıp tepki gösterebiliyor. Bu gerilim neden?

3- Takım neden bu kadar hareketsiz? Neden bu kadar durarak oynuyor? Sezon başı biraz daha hareketlilerdi oysa.

 

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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