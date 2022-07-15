‘Param var, istediğimi alırım kiraya veririm’ dönemi bitiyor

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2020 yılında ‘hülle transferin’ önüne geçme adına tarihi bir adım atan FIFA, bu defa da futbolda güç dengelerini değiştirecek kritik bir karara imza attı...

‘HÜLLE TRANSFER’ TEDBiRLERi

Dünya futbolunun patronu, bundan iki yıl önce yeni bir karar almış ve “Bundan böyle hiçbir futbolcu 14 haftadan önce kulüp değiştiremeyecek” diyerek, onların deyimiyle ‘köprü’ bizim deyimimizle de ‘hülle’ transferin önüne geçmeyi planlamıştı.

KANAYAN YARAYA ÖNLEM

İşte o FIFA iki yıl sonra bu defa yine futbolunun kanayan yarası haline gelen kiralık futbolcu furyalarına “Dur” diyecek yeni bir düzenlemeye gitti. FIFA’nın bir süre önce ülke federasyonlarına gönderdiği yeni transfer talimatı özellikle Chelsea, Manchester City, Real Madrid, İnter ve Barcelona gibi dev kulüplere ciddi darbe vuracak. Sebebi de; FIFA’nın yeni düzenleme ile ‘kiralık futbolcu’ sayısına sınırlandırma getirmesi. Bir nevi ‘pilot takım’ olayını engellemeye gitmesi.

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TALiMATLAR REViZE EDiLECEK

Dediğimiz gibi FIFA’nın son sirküleri federasyonlara ulaştı... Peki ne diyor dünya futbolunun patronu?..

“Bundan böyle kulüpler bir sezon içinde kiralık olarak en fazla 8 futbolcu alabilir veya verebilir.”

Ve 1 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak, kulüplerdeki kiralık futbolcu sayısının her yıl kademeli olarak azaltılmasını emretmiş. Demiş ki:

1- Kulüpler 1 Temmuz 2022 itibariyle 2022-23 futbol sezonunda en fazla 8 oyuncusunu kiraya verebilir veya alabilir.

2- 2023-24 sezonunda da bu sayı 7 futbolcu ile sınırlandırılmalıdır.

3- 1 Temmuz 2024 itibariyle kiralık futbolcu sayısı 6 olarak hayata geçecektir. FIFA, ülke federasyonlarından transferle ilgili talimatlarını bu şekilde revize etmelerini istemiş.

GEÇEN SEZON CHELSEA 21, iNTER 20 FUTBOLCUSUNU KiRALIK VERMiŞTi

Düşünsenize şimdi Chelsea’nin durumunu? Geride bıraktığımız sezon kiraya verdiği futbolcu sayısı tam ‘21’ idi.

Keza İnter. Bu sezon 20 futbolcu vermiş Avrupa’nın çeşitli kulüplerine.

Ne Barcelona’nın ne Real Madrid’in ne de Manchester City’nin bunlardan aşağı kalır yanı var.

CiTY’DEN TROYES’E 5 OYUNCU GiTTi

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Manchester City’nin geçen yıl sadece Troyes’a kiralık verdiği futbolcu sayısı 5. Aynı şekilde Vitesse de neredeyse Chelsea’nın arka bahçesi olmuş. İngiliz devinin bu kulübe son 10 yılda kiralık verdiği oyuncu sayısı 20 küsürlerde. FIFA’nın yeni düzenlemesiyle artık bunlar mazide kalacak.

GALATASARAY’IN NiĞDE ANADOLU FK PROJESiNE DE DARBE

Hatırlar mısınız bizimkiler de geçen sezon ‘transfer dönemini geç açıp geç kapama’ formülüyle bu tür kulüplerden daha iyi şartlarda kiralık futbolcu düşürme planı yapmışlardı. Birkaç tane de almışlardı. Artık hayal oldu!

FIFA’nın amacı belli ki, kulüp olmaktan çıkıp City Football Group gibi grup olmuş devlerin ulusal ve uluslararası hakimiyetlerinin önüne geçmek. Her futbolcuya atlamalarının önüne geçmek.

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FIFA ‘ARTIK DUR’ DEDi

Artık “Nasıl olsa benim param var, istediğim kadar futbolcu alırım, kiralarım” devri kapanıyor. “O kulüp benim olur, bu kulüp benim olur” hayali de zor.

Ne yapıyordu Manchester City: Transfer ettiği futbolcuları, sahibi olduğu New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Marinos ve Girona’ya dağıtıyordu. Sınırsızdı alıp verme.

Ama artık “Dur” dedi FIFA. Haliyle bizimkilerin de şu pilot takım hayalleri hayata geçmeden bitiverdi, şükür. Galatasaray’ın Niğde Anadolu FK projesine de darbe oldu bu şimdi.

OYUNCULARIN KiRA SÖZLEŞMELERi EN FAZLA 1 YIL OLACAK

Tabii FIFA’nın 2022 kiralık futbolcu düzenlemesi bununla sınırlı değil...

Yeni düzenlemenin A fıkrası yukarıda yazdığımız gibi. B fıkrası ise şöyle: “Kulüpler bir futbolcuyu en fazla 1 yıllığına kiraya verebilir. Kiralık sözleşmesi 2 yıl ve üzeri olamaz. İki yıla uzatılması tamamen futbolcunun rızasına/onayına bağlıdır” diyor

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TRANSFER ÜCRETLERi DÜŞECEK

Yeni FIFA sirküleri 1 Temmuz 2022 itibariyle hayata geçti. Dediğimiz gibi büyük küçük birçok kulübü etkileyecek bu olay.

En azından bu devler sınırlı sayıda kadro yapabilecek artık.

Transferde bugüne kadar olduğu gibi her futbolcuya talip olamayacak. Belki de bu transferde dönen rakamların biraz geriye çekilmesine vesile olacak.