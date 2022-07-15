Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Tahir KUM ‘Param var, istediğimi alırım kiraya veririm’ dönemi bitiyor
Tahir Kum
Tahir Kum
Tahir KumYazarın Tüm Yazıları

‘Param var, istediğimi alırım kiraya veririm’ dönemi bitiyor

#FIFA#TFF#Süper Lig

FIFA’nın yeni kararı Avrupa devlerinden oyuncu kiralamayı hedefleyen kulüplerimizi de yakından ilgilendiriyor. 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle; kulüplerin aynı sezon içinde kiralık olarak alıp verecekleri futbolcu sayısına sınırlama getirildi. 2022-23 sezonunda kulüpler en fazla 8 kiralık oyuncu alabilir veya gönderebilir. Bu sayı gelecek sezon 7’ye, 1 Temmuz 2024’ten itibaren de 6’ya inecek.

Haberin Devamı

2020 yılında ‘hülle transferin’ önüne geçme adına tarihi bir adım atan FIFA, bu defa da futbolda güç dengelerini değiştirecek kritik bir karara imza attı...

‘HÜLLE TRANSFER’ TEDBiRLERi

Dünya futbolunun patronu, bundan iki yıl önce yeni bir karar almış ve “Bundan böyle hiçbir futbolcu 14 haftadan önce kulüp değiştiremeyecek” diyerek, onların deyimiyle ‘köprü’ bizim deyimimizle de ‘hülle’ transferin önüne geçmeyi planlamıştı.

KANAYAN YARAYA ÖNLEM

İşte o FIFA iki yıl sonra bu defa yine futbolunun kanayan yarası haline gelen kiralık futbolcu furyalarına “Dur” diyecek yeni bir düzenlemeye gitti. FIFA’nın bir süre önce ülke federasyonlarına gönderdiği yeni transfer talimatı özellikle Chelsea, Manchester City, Real Madrid, İnter ve Barcelona gibi dev kulüplere ciddi darbe vuracak. Sebebi de; FIFA’nın yeni düzenleme ile ‘kiralık futbolcu’ sayısına sınırlandırma getirmesi. Bir nevi ‘pilot takım’ olayını engellemeye gitmesi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe ve Galatasarayın Joao Pedro yarışı Fiyat yükseldi, anlaşma bozuldu...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Joao Pedro yarışı! Fiyat yükseldi, anlaşma bozuldu...Haberi görüntüle

TALiMATLAR REViZE EDiLECEK

Dediğimiz gibi FIFA’nın son sirküleri federasyonlara ulaştı... Peki ne diyor dünya futbolunun patronu?..

“Bundan böyle kulüpler bir sezon içinde kiralık olarak en fazla 8 futbolcu alabilir veya verebilir.”

Ve 1 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak, kulüplerdeki kiralık futbolcu sayısının her yıl kademeli olarak azaltılmasını emretmiş. Demiş ki:

1- Kulüpler 1 Temmuz 2022 itibariyle 2022-23 futbol sezonunda en fazla 8 oyuncusunu kiraya verebilir veya alabilir.

2- 2023-24 sezonunda da bu sayı 7 futbolcu ile sınırlandırılmalıdır.

3- 1 Temmuz 2024 itibariyle kiralık futbolcu sayısı 6 olarak hayata geçecektir. FIFA, ülke federasyonlarından transferle ilgili talimatlarını bu şekilde revize etmelerini istemiş.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı Kim Min-Jae ayrılıyor...Fenerbahçe, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı! Kim Min-Jae ayrılıyor...Haberi görüntüle

GEÇEN SEZON CHELSEA 21, iNTER 20 FUTBOLCUSUNU KiRALIK VERMiŞTi

Düşünsenize şimdi Chelsea’nin durumunu? Geride bıraktığımız sezon kiraya verdiği futbolcu sayısı tam ‘21’ idi.

Keza İnter. Bu sezon 20 futbolcu vermiş Avrupa’nın çeşitli kulüplerine.

Ne Barcelona’nın ne Real Madrid’in ne de Manchester City’nin bunlardan aşağı kalır yanı var.

CiTY’DEN TROYES’E 5 OYUNCU GiTTi

Haberin Devamı

Manchester City’nin geçen yıl sadece Troyes’a kiralık verdiği futbolcu sayısı 5. Aynı şekilde Vitesse de neredeyse Chelsea’nın arka bahçesi olmuş. İngiliz devinin bu kulübe son 10 yılda kiralık verdiği oyuncu sayısı 20 küsürlerde. FIFA’nın yeni düzenlemesiyle artık bunlar mazide kalacak.

Gözden Kaçmasın

Mesut Özil Başakşehire imza attı Fenerbahçe sözleri...Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Fenerbahçe sözleri...Haberi görüntüle

GALATASARAY’IN NiĞDE ANADOLU FK PROJESiNE DE DARBE

Hatırlar mısınız bizimkiler de geçen sezon ‘transfer dönemini geç açıp geç kapama’ formülüyle bu tür kulüplerden daha iyi şartlarda kiralık futbolcu düşürme planı yapmışlardı. Birkaç tane de almışlardı. Artık hayal oldu!

FIFA’nın amacı belli ki, kulüp olmaktan çıkıp City Football Group gibi grup olmuş devlerin ulusal ve uluslararası hakimiyetlerinin önüne geçmek. Her futbolcuya atlamalarının önüne geçmek.

Haberin Devamı

FIFA ‘ARTIK DUR’ DEDi

Artık “Nasıl olsa benim param var, istediğim kadar futbolcu alırım, kiralarım” devri kapanıyor. “O kulüp benim olur, bu kulüp benim olur” hayali de zor.

Ne yapıyordu Manchester City: Transfer ettiği futbolcuları, sahibi olduğu New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Marinos ve Girona’ya dağıtıyordu. Sınırsızdı alıp verme.

Ama artık “Dur” dedi FIFA. Haliyle bizimkilerin de şu pilot takım hayalleri hayata geçmeden bitiverdi, şükür. Galatasaray’ın Niğde Anadolu FK projesine de darbe oldu bu şimdi.

OYUNCULARIN KiRA SÖZLEŞMELERi EN FAZLA 1 YIL OLACAK

Tabii FIFA’nın 2022 kiralık futbolcu düzenlemesi bununla sınırlı değil...

Yeni düzenlemenin A fıkrası yukarıda yazdığımız gibi. B fıkrası ise şöyle: “Kulüpler bir futbolcuyu en fazla 1 yıllığına kiraya verebilir. Kiralık sözleşmesi 2 yıl ve üzeri olamaz. İki yıla uzatılması tamamen futbolcunun rızasına/onayına bağlıdır” diyor

Haberin Devamı

TRANSFER ÜCRETLERi DÜŞECEK

Yeni FIFA sirküleri 1 Temmuz 2022 itibariyle hayata geçti. Dediğimiz gibi büyük küçük birçok kulübü etkileyecek bu olay.

En azından bu devler sınırlı sayıda kadro yapabilecek artık.

Transferde bugüne kadar olduğu gibi her futbolcuya talip olamayacak. Belki de bu transferde dönen rakamların biraz geriye çekilmesine vesile olacak.

#FIFA#TFF#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yapay zeka ‘aradığınız hakem bulunamadı’ derse ne olacak?

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Ghezzal’in alternatifi Emirhan Delibaş

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Çık kürsüye, kurtar salonu

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK
TÜM YAZARLARIMIZ