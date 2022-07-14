Son dakika: Mesut Özil Başakşehir'e imza attı! Fenerbahçe sözleri...

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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla ve büyük bir sansasyonla gelen Mesut Özil, dün yapılan resmi açıklamayla 'Çocukluk aşkım' dediği takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE'YE VEDA

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mesut Özil, sarı lacivertlilere şu sözlerle veda etti:

"Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum."

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BAŞAKŞEHİR'E 1+1 YILLIK İMZA ATTI

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil Türkiye'de ve Süper Lig'de kaldı. Medipol Başakşehir, yıldız futbolcuyla anlaşmaya vardığını dün yapılan paylaşımlarla duyurdu. Mesut Özil için imza töreni düzenlendi.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok. Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk.

Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim.

"FENERBAHÇE İLE İLGİLİ ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı bir ortam. Benim hedefim de futbola odaklanmak. İyi ki Başakşehir'e gelmişim. Sahada futbol oynayarak takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmamızda katkı vermek istiyorum.

Süreç çok hızlı gelişti. Fenerbahçe ile konuştuk anlaştık, sonra burayla konuştuk anlaştık. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Onlara başarılar diliyorum.

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"BERKAY 10 NUMARAYI VERDİ"

Berkay kardeşimle konuştum, önceden de tanışıyorduk zaten. Sağ olsun 10 numarayı bana vereceğini söyledi. 10 numaralı formayla devam edeceğim.

Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Süreç istediğiniz gibi ilerlemiyor. Bu da böyle oldu. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım.

"TEK BİR KULÜBE GİDEBİLİRDİM"

Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif.

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En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şimdi buradayım. Burada huzurlu bir futbol ortamı var. Futbola odaklanıp hedeflere katkı vermek istiyorum. 1 yıllık sözleşmemiz var. Sezon bitiminde oturup yeniden konuşacağız.