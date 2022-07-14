Dünya yıldızlarının transfer tercihi Başakşehir! Robinho'dan Adebayor'a ünlüler geçidi...

Haberin Devamı

Süper Lig’de Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2022-23’e iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu sezon kadrosunu Leo Duarte, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Francis Nzaba ile takviye eden turuncu lacivertliler, en son Mesut

Özil’i de renklerine kattı.

Ancak ne Bigla ne de Mesut, İstanbul ekibine gelen ilk yıldızlar. Daha önce dünya futboluna damga vuran Robinho, Demba Ba, Gael Clichy, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Rafael, Nacer Chadli, Adebayor ve Gökhan İnler gibi birçok ünlü ismin yolu Başakşehir’den geçti.

ROBİNHO'DAN ADEBAYOR'A ÜNLÜLER GEÇİDİ

İşte son dönemde Başakşehir formasını terleten isimler;

Robinho

Demba Ba

Gael Clichy

Arda Turan

Emre Belözoğlu

Rafael

Nacer Chadli

Emmanuel Adebayor

Gökhan İnler

Lucas Biglia