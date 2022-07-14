Dünya yıldızlarının transfer tercihi Başakşehir! Robinho'dan Adebayor'a ünlüler geçidi...

Süper Lig’de Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 2022-23’e iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu sezon kadrosunu Leo Duarte, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Francis Nzaba ile takviye eden turuncu lacivertliler, en son Mesut
Özil’i de renklerine kattı.
Ancak ne Bigla ne de Mesut, İstanbul ekibine gelen ilk yıldızlar. Daha önce dünya futboluna damga vuran Robinho, Demba Ba, Gael Clichy, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Rafael, Nacer Chadli, Adebayor ve Gökhan İnler gibi birçok ünlü ismin yolu Başakşehir’den geçti.
ROBİNHO'DAN ADEBAYOR'A ÜNLÜLER GEÇİDİ
İşte son dönemde Başakşehir formasını terleten isimler;
Robinho
Demba Ba
Gael Clichy
Arda Turan
Emre Belözoğlu
Rafael
Nacer Chadli
Emmanuel Adebayor
Gökhan İnler
Lucas Biglia