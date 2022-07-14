Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Joao Pedro yarışı! Fiyat yükseldi, anlaşma bozuldu...

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasarayın Joao Pedro yarışı Fiyat yükseldi, anlaşma bozuldu...
Ali Naci Küçük

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, son olarak Brezilyalı ön libero Willian Arao'nun transferini açıklarken Galatasaray'la Joao Pedro için karşı karşıya geldi.

Haberin Devamı

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferleri peş peşe açıklayan sarı lacivertliler, şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao'nun transferlerini bitirdi.

Transfere devam eden Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Joao Pedro için devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan forvetin transferi için kulübü ve oyuncunun menajeriyle bir süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı kırmızılılar, transferde son aşamaya gelirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe, Willian Araonun transferini açıkladıFenerbahçe, Willian Arao'nun transferini açıkladıHaberi görüntüle

Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için 2.2 milyon Euro yıllık ücret ve 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlarken Fenerbahçe daha yüksek bir teklifle geldi.

Oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan Fenerbahçe, futbolcunun menajerine ise ekstra 1.5 milyon Euro teklif etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası Galatasaray'ın yaptığı anlaşma bozulurken transfer görüşmelerinin sürdürdüğü öğrenildi.

"JOAO PEDRO TRANSFERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Cenk Ergün, şu açıklamaları yaptı:

"Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği taktirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim."

Gözden Kaçmasın

Tolgay Arslan şampiyonluk favorisini açıkladı: Bence bu sene çok güçlülerTolgay Arslan şampiyonluk favorisini açıkladı: "Bence bu sene çok güçlüler"Haberi görüntüle

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalktı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edildi.

İTALYA'DAN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİASI

Sky Sport Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

Habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Joao Pedro'nun menajerinin Cuma gününe kadar İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşüp transfere son şeklini vereceği ifade edildi.

İstanbul'daki görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Joao Pedro'nun Cumartesi günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği
Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

Ev sahibi ve kiracı arasında depozito kavgası

#Kira
Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim

Savaşın ön cephesindeki Ukraynalı kadınlar... 'Bu hayatta sadece snowboard yapmayı seven birisiydim'

#Ukrayna-Rusya Savaşı