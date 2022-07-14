Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Joao Pedro yarışı! Fiyat yükseldi, anlaşma bozuldu...

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Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferleri peş peşe açıklayan sarı lacivertliler, şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao'nun transferlerini bitirdi.

Transfere devam eden Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Joao Pedro için devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan forvetin transferi için kulübü ve oyuncunun menajeriyle bir süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı kırmızılılar, transferde son aşamaya gelirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için 2.2 milyon Euro yıllık ücret ve 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlarken Fenerbahçe daha yüksek bir teklifle geldi.

Oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan Fenerbahçe, futbolcunun menajerine ise ekstra 1.5 milyon Euro teklif etti.

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Fenerbahçe'nin bu teklifi sonrası Galatasaray'ın yaptığı anlaşma bozulurken transfer görüşmelerinin sürdürdüğü öğrenildi.

"JOAO PEDRO TRANSFERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Cenk Ergün, şu açıklamaları yaptı:

"Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği taktirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim."

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalktı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edildi.

İTALYA'DAN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİASI

Sky Sport Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaştı.

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Habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Joao Pedro'nun menajerinin Cuma gününe kadar İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşüp transfere son şeklini vereceği ifade edildi.

İstanbul'daki görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Joao Pedro'nun Cumartesi günü sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.