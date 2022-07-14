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Son dakika: Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferini açıkladı

#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Willian Araonun transferini açıkladı

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirmek için İstanbul'a getirdiği Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Sarı lacivertliler, Flamengo’dan Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao’yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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"HER MAÇTA SAVAŞACAĞIM"

Transferine ilişkin olarak konuşan Brezilyalı futbolcu ise çok mutlu olduğunu kaydederken "Her maçta savaşacağım. Fenerbahçe için hayatımı ortaya koyacağım. Sahada canımı vermeye geldim." dedi.

BİR KUPA CANAVARI

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Kariyerinin büyük bir bölümünü Flamengo’da geçiren Arao, ön liberoda 157 maça çıkarken, merkez orta sahada 126, stoper bölgesinde 30 ve orta sahanın sağında 3 karşılaşmada forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 10 kupa kazanan Willian Arao, 2 defa Libertadores, 2 kez de Sudamericana şampiyonluğu kazandı

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#Fenerbahçe#Willian Arao#Transfer

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