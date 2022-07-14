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Son dakika: Fenerbahçe, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı! Kim Min-Jae ayrılıyor...

#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Fransız ekibiyle anlaşma sağladı Kim Min-Jae ayrılıyor...

Fransız ekibi Rennes, Napoli'nin de uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Kim Min-Jae için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Rennes, Kim Min-Jae transferi için sarı lacivertli kulübe 18 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Kim Min-Jae'nin yeni adresi Fransa oluyor.

Uzun süredir oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan Rennes, sarı lacivertlileri bonservis konusunda ikna etmeyi başardı.

Vole'nin haberine göre, Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Kim Min-Jae için Fransız kulübü Rennes ile anlaşma sağladı.

Sarı lacivertlilerin bu transfer için Fransız ekibinden 18 milyon Euro bonservis bedeli alacağı belirtildi.

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RENNES CEPHESİNDE KIM MIN-JAE AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio ise Kim Min-Jae transferinin olumlu ilerlediğini belirtirken çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Genesio, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Kim’i almaya çok yakın olduklarını ifade ederek, “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var” dedi. Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” diye konuştu.

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BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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#Fenerbahçe#Kim Min-Jae#Transfer

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