Menajer ve galerici var ama Şenol Can yok!

Dakika 1, gol 1! Kasımpaşa daha 1. haftada teknik direktörü Şenol Can’la yolları ayırdı. Sebep; TFF’nin teknik direktör talimatında yaptığı ‘son dakika’ değişikliği. TFF’nin bugüne kadar kenarda görev yapmasına izin verdiği teknik adamlarla, pardon ‘Can’la ilgili’ yeni bir düzenlemeye gitmesi (!) Erzurum’un başvurusu karşısında ne yapacağını şaşıran ve aylardır işin içinden çıkamayan o TFF’nin ‘kendi kusuru ve ihmalini’ Can’a fatura etmesi.

3 BÜYÜKLER MAHALLESİ!

Dürüst olalım, acaba bu isim Bulgaristan’dan göçmen Şenol Can değil de 3 büyükten göçmen biri olsaydı aynısını yapabilir miydiniz? Mesela Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Sergen Yalçın veya Selçuk İnan... O camialar başınıza yıkardı Riva’yı. Sizler, teknik direktörlük için yeterli eğitimi ve lisansı olmayan, bunları almayan; “Neden almıyorsun?” sorusuna, “Lisans dediğin bir kağıt parçası” diyen sergen Yalçın’a, talimatlarda kişiye özel düzenleme ile teknik direktörlük yolunu açan kurum değil misiniz? Kulübünden torpillileri teknik direktörlük kurslarında ilk sıraya yazdığınız gibi. ‘Dünya Üçüncülüğü’ şerefine yeterli eğitimi almayanlara profesörlük unvanı verircesine beleşten teknik direktörlük diploması vermeniz gibi. Ne tesadüftür ki; tüm bu torpillilerin ikamet adreslerinin hep 3 büyükler mahallesi olması! O zaman evelemeden gevelemeden o teknik direktörlük adaylık ve yeterlilik kısmındaki aranan şartlara ‘3 büyüklerde oynamak’ filan yazsanız, daha kestirme olmaz mı?

KURS VARDI DA GİTMEDİK Mİ!’

İki gün öncesine kadar talimat Şenol Can hocanın kenarda teknik direktörlük yapmasına izin veriliyordu. Tıpkı onun gibi UEFA Pro lisansı olmayan İlhan Palut’a (Konya), Çağdaş Atan’a (Alanya), Hakan Keleş’e (Giresun) ve Ömer Erdoğan’a (Hatay) verdiği gibi. Şimdi Şenol Can dışında herkese ‘özel çalışma izni’ düzenlemesiyle izin var, Can’a yok. Sebep; hocanın diğerleri gibi elinde antrenörlük konusunda herhangi bir diploması olmaması. “Peki niye yok?” sorusunu bizzat kendisine sordum; “Ağabey kurs vardı da gitmedik mi” diye cevap veriyor.

MENAJER ÖRENÇ KURSTA

Kaldı ki Can 2 yıl öncesine kadar futbolcuydu. Onun teknik adamlığa adım atmasından bu yana pandemi sebebiyle sadece bir kurs açıldı, ona da “Yerimiz yok” denerek alınmadı. Hem de talimatlara göre 1. sırada alınması gerekirken. Çünkü o UEFA B-A kursuna başvuranlar içinde faal teknik direktör olan tek kişi olmasına rağmen. Bugün sportif direktör, antrenör hatta yorumcular, iddiaya göre daha çok menajerlik ve oto galericiliği ille uğraşanlar kursa alındı ama Şenol Can dışarda kaldı. Can Kasımpaşa’nın hocası olamıyor ama mesleği ‘menajerlik’ görünen Ekrem Örenç o TFF talimatlarına göre Kasımpaşa’nın teknik direktörü olabiliyor! Evet şaka değil, gerçek. Kusurlu olan TFF, Kasımpaşa, canı yanan Şenol Can!

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...