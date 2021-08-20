Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması! 4 yeni isim...

Takımın sisteminin henüz oturmadığını belirten Ali Koç, ekonomik şartların uyması durumunda 4 transfer yapacaklarını kaydetti.

Yeni forma eleştirilerine katılmadığını belirten Koç, "Adana Demirspor maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı, kimin başlattığını görüyoruz. Dün bir forma açıkladık, 'yok efendim forma şöyleymiş' son yılların en güzel formasıyla sahaya çıktık." dedi.

4 YENİ TRANSFER

Sistemin henüz oturmadığını ve kadro planlaması kapsamında 4 transfer daha yapacaklarını kaydeden Başkan Koç, "Sistem yavaşça kuruluyor. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri kazanmamız. Daha yolun çok başındayız, bu sistemin henüz oturmamış hali. En az 3, inşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak." diye konuştu.

PELKAS SATILMAYACAK

Yunan oyuncunun satılmayacağını belirten Koç, "Pelkas tabii ki satılmayacak. Harcama limitlerinde sorunumuz yok. Sorun, al-sat dengesinde. O da UEFA'nın koyduğu FFP." dedi.

SÖRLOTH VE KOLASINAC YANITI

Sörloth ve Kolasinac'ı transfer edip etmeyecekleri sorulan Ali Koç, "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." diye yanıt verdi.

O ÇAĞRIYA SİNİRLENDİ

Ali Koç, bir taraftarın Sörloth diye bağırması üzerine ise "Bir dakika susar mısın lütfen!" şeklinde yanıt verdi.