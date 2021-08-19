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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 23:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe-Helsinki maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve...

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Son Dakika: Fenerbahçe-Helsinki maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Helsinki'yi konuk ederken, Muhammed Gümüşkaya'nın harika golü mücadeleye damga vurdu. Genç yıldızın gol sonrası sevinci esnasındaki hareketi dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçına Muhammed Gümüşkaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yerine oyuna giren Gümüşkaya, 3. dakika sonra muhteşem bir gol atarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında Fenerbahçenin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkayanın oynadığı takımlar
Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın oynadığı takımlar

Dakikalar 65'i gösterirken ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan 20 yaşındaki Muhammed, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Helsinki kalecisi Tannander topa müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Fenerbahçe-Helsinki maçına Muhammed Gümüşkaya damgası Mesut Özilin yerine girdi ve...

Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi, 20 yaşındaki futbolcunun yanına giderek büyük sevinç yaşadılar.

ARMAYI ÖPMEK İSTEDİ ANCAK...

Muhammed  Gümüşkaya da golün ardından sevinci sırasında Fenerbahçe armasını öpmek istedi ancak sarı-lacivertlilerin bu sezon için ürettiği alternatif formasında arma yerine kulüp isminin bulunması nedeniyle genç yıldız bu isteğini gerçekleştiremedi.

Genç futbolcu, kariyerindeki ilk Avrupa kupası sınavında golle tanışmış oldu.

Son Dakika: Fenerbahçe-Helsinki maçına Muhammed Gümüşkaya damgası Mesut Özilin yerine girdi ve...

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