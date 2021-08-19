Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın oynadığı takımlar
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya UEFA Avrupa Ligi play-off turu HJK Helsinki maçına damga vurdu. Performansıyla taraftarları mest eden genç oyuncu 65'nci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Helsinki karşısında kariyerinde ilkleri yaşayan Muhammed Gümüşkaya, 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmıştı. Peki, Muhammed Gümüşkaya kimdir kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Muhammed Gümüşkaya'nın futbol hayatı HJK Helsinki maçı ile yeniden gündeme geldi. 2020-2021'de 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralanan genç oyuncu, Helsinki maçında kariyerindeki ilk Avrupa kupası sınavında golle tanışmış oldu. Orta saha mevkiinde forma giyen 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe alt yapısında yetişti.
Muhammed Gümüşkaya 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul Kağıthane'de doğdu. Fenerbahçe'de orta sahada forma giyen oyuncu 26 Haziran 2020 tarihinde sarı lacivertli kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik galibiyetiyle biten maçta ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu. Türkiye U-15, Türkiye U-17, Türkiye U-18, Türkiye U-19 Milli Takım geçmişi olan Gümüşkaya, 1,77 m boyunda. 2020-2021'de Boluspor'a kiralandı.