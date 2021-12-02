Fatih Terim ve avukatları!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir defa daha (!) PFDK tarafından cezaya çarptırıldı...

Medyada olsun, sosyal medyada olsun adeta ‘kıyamet koptu.’ “Ne o ya... Hoca adam mı öldürdü, 6 maç da ne?” diye...

İsyan edilen bir konu daha vardı, o da; cezanın açıklanma zamanı!

Neymiş efendim; gecenin birinde ceza mı açıklanırmış... Neymiş efendim; bir gün sonraya bıraksalarmış ölürler miymiş... Neymiş efendim Marsilya maçının sevinci kursaklarında kalmışmış. Hatırlasanıza geçmişte de yine hocayla ilgili ‘çıkan ceza’ yerine açıklanma süresinin 19.05’e denk gelmesine nasıl bir isyan başlattığını ve peşine TFF Yönetimi’nden istifa getirdiğini...

Ama gel gör ki, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de; ‘Hoca bu cezayı alacak ne yapmış, hakeme ne demiş, TFF organlarının gerekçeleri nelermiş?’ diye merak eden, ilgilenen bir Allah’ın kulu yok. Ha çıkarırsın hocanın yaptığı hareketi, ihlalini veya raporlara geçen o sözlerini, bunları ortaya koyarak “Adaletin bu mu TFF?” diye sorarsın. Tabii eğer o raporu talimatın ilgili maddeleriyle örtüştürdüğünde çıkan ceza abartılıysa...

İŞTE RAPORLARDA YER ALAN O SÖZLER

Şimdi geçin ilgili teknik direktörün kim olduğunu veya hangi kulübün mensubu olduğunu... Eğer bir teknik adam müsabaka hakemine kenardan “Gel o kartı burada göster bakayım, a.. k... p...i” diye ifade kullanmışsa sizce bu bir küfür değil midir? Eğer küfür ise bunun talimattaki karşılığı da minimum 3 maç cezadan başlamaz mı?

8 MAÇ GEREKMEZ Mİ?

Yine aynı teknik direktör atıldıktan sonra girmesi yasak olan soyunma odasına girmişse ve bunun da talimattaki karşılığı olan, idari tedbire uymamaktan minimum 4 maç men cezasıyla, bu teknik adamın bu sebeple cezalandırılması doğru değil midir? Bir de yine o teknik adam çift sarı karttan oyundan atılmışsa, o teknik adamın bu üç ihlalden alması gereken minimum 8 maç ceza alması gerekmez mi?

BİR AYAĞI DIŞARIDA!

Kaldı ki, o teknik adam ortada hiçbir geçerli gerekçe yokken minimum 4 maç ceza alması gereken soyunma odası ihlalinden 2 maç ile cezalandırılmışsa, o teknik adam için çıkan cezayı abartılı bulup “Çüş be” demek mantıklı mıdır?

Tıpkı o PFDK’nın talimatta karşılığı 4 olan soyunma odasına girişten dolayı o teknik adama ‘takdir’ hakkını kullanarak 2 maç vermesi gibi.

Tabii eğer o teknik adamın vücudunun tamamı odaya girmemiş, bir ayağı içerde bir ayağı dışarda değilse!

KULÜP KABUL ETTİ AMA AVUKATLAR KABUL ETMİYOR!

Zaten Fatih Hoca için ortada raporlarıyla örtüşmeyen adaletsiz bir durum olsaydı, hoca da, hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi de çoktan ortalığı yakıp yıkmıştı. Bakın en önemli özelliği ‘şeffaflığı’ olarak dikkat çeken kulüpten çıt yok.

Ortalığı yakıp yıkanlar yok mu? Var elbet. Yıkanlar; kendilerine ikinci bir meslek kolu seçip, avukatlığa soyunan meslektaşlarımız maalesef. Hem de sürüyle...

Belki de Rezan Epözdemir’in hocanın avukatlığını bırakması bundan. Çünkü ortalıkta ücretsiz bilabedel o görevi yapanlar var. TV ekranlarına çıkıp hakemin ve temsilcinin yazdıklarını umursamadan körü körüne avukatlığa kalkışıp bizi “Terim cellatlığı” ile suçlayan meslek büyüklerimiz var.

TAHKİM GÜNÜ

Şimdi soru şu; “Fatih Hoca’nın cezası Tahkim Kurulu’nda düşer mi?” Bize göre düşmemeli. Ama bu Tahkim Kurulu düşürür mü derseniz, onlardan her şeyi beklerim. Örneğin geçen sezon Karagümrük maçında hakemin raporunda yazan ‘cibilliyetsiz’ ifadesini yok sayıp temsilci raporunda yazan ‘ciddiyetsiz’ ifadesine değiştirerek hocada indirim yaptığı gibi... Bakalım hocanın ihraç sonrası kullandığı o “a...k...p...i” sözü bu defa neye dönüşecek?

FENER'İN CANI YANAR MI?

Maalesef bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya bir örnek de sürpriz İrfan Can Kahveci olayı. Neyse ki Fatih Hoca’nın dosyasından farklı olarak burada içeriğini öğrenme konusunda bir gayret ve çaba var.

ESKİ BİR HUSUMET

Ta İrfan’ın Başakşehir forması giydiğinde başlayan husumet burada önce sahaya ardından koridorlara kadar uzanmış. Konunun içeriği üç aşağı beş yukarı kamuoyuna yansımış durumda. Ancak olay anında orada hakemlerin olduğu bilgisi doğru değil. Ne temsilci raporunda ne de sevke gerekçe olan yayıncı kuruluş görüntülerinde hakem yok.

Bir diğer konu İrfan ile Atakan arasında fiziki bir temasın olmadığı bilgisi. Bu yanlış. Çünkü bu yoksa saldırı olmaz.

İRFAN CAN'A TAHRİK İNDİRİMİ GELİR

Rapor ve görüntülere göre olay Atakan’ın İrfan’a söylediği ancak anlaşılmayın ifadeleriyle başlıyor ve ardından İrfan tek eliyle Atakan’ın boğazını sıkıyor. Birkaç dakikalık bu itiş kakış takım arkadaşları tarafından sakinleştiriliyor.

Olay T2 gözlemcisinin raporunda var. Üzerine yayıncıdan görüntüler istenerek sevk yapılıyor. Saldırının alt sınırı 5 maç. Ancak görüntülere göre Atakan’ın sportmenlik dışı hareketi ve sevki İrfan Can için bir indirim sebebi.