Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Vedat Muriqi örneği...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Prof. Dr. Şen canlı yayında gün verdi ve uyardı Lodos geri dönüyorProf. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor#Hava Durumu
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Karar verildi Plastik poşete zam gelecek miKarar verildi! Plastik poşete zam gelecek mi?#Bakan Kurum
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum'Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum!#Seren Serengil
CIAde cinsel istismar skandalı Devlet sırrı diyerek hepsine göz yummuşlarCIA'de cinsel istismar skandalı! 'Devlet sırrı' diyerek hepsine göz yummuşlar#CIA
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
İkizi değil, kardeşiİkizi değil, kardeşi!#Ünlüler Ve Kardeşleri
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Vedat Muriqi örneği...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Burak Çağlan Kızılhan
Son Dakika: Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci açıklaması Vedat Muriqi örneği...

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İrfan Can Kahveci’nin Göztepe maçının ardından PFDK'ya sevk edilmesi hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İrfan Can Kahveci’nin Göztepe maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Göztepeden Atakan-İrfan Can olayıyla ilgili açıklamaGöztepe'den Atakan-İrfan Can olayıyla ilgili açıklamaHaberi Görüntüle

Burak Çağlan Kızılhan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ekranları başında olan herkese merhaba demek istiyorum. Hızlı bir özet yapmam gerekirse; 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık verecek boyutlardadır. Ve bizim her zaman dile getirdiğimiz gibi sistemin ve bu sisteme çöreklenmiş ve amacı Türk futbolu dışında her şey olan kişilerin değişmesi isteğinin ne kadar haklı olduğunun da kanıtı niteliğindedir. Hepimizin bildiği gibi 29 Kasım’da deplasmanda oynadığımız Göztepe maçının devre arasında yaşananlar nedeniyle futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ‘saldırı’ adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir. Sahadaki oyunun gidişatı, mücadelenin sertliği ya da oyuncularda yükselen adrenalin gibi birçok sebepten hem Türkiye’de hem de dünyadaki diğer liglerde kolayca şahit olabileceğiniz bu tür itiş kakış diye nitelendirebileceğimiz hareketler, saldırı gibi maksadını aşan bir kelimeyle tanımlanırsa o zaman her hafta bir sürü oyuncu uzun süreli ceza alsın ve takımlar eksik kalsın. Baktığımızda sahada da çok benzerinin hemen hemen her maçta yaşanabileceği bir olay bu ama maalesef skandal bir tanımlama ile PFDK’ya sevk edilmiş ve yine maalesef TFF’nin maçlara atadığı temsilcilerin ehliyetine de büyük gölge düşmüştür."

"Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur. Ve bu konu bizim açımızdan da çok nettir. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Neyse ki Vedat Muriqi ceza almadan bir sonraki maça çıkabilmişti hatırlayacak olursak. Bu davada da farklı bir sonuç beklemiyoruz açıkçası. Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine de eminiz."

Haberin Devamı

"Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Bu konu da bizim için önemli. TFF bu ve buna benzer uygulamalara imza atan ve ehliyet sahibi olmayan kişilere karşı net bir tavır almalı ve maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermelidir. Aksi takdirde TFF kulüpler için yarattığı sorunları büyütmeye ve oyuna zarar vermeye devam edecektir. Size bir özet yapmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Burak Çağlan Kızılhan

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs