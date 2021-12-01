Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Vedat Muriqi örneği...

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Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, İrfan Can Kahveci’nin Göztepe maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Burak Çağlan Kızılhan’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ekranları başında olan herkese merhaba demek istiyorum. Hızlı bir özet yapmam gerekirse; 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık verecek boyutlardadır. Ve bizim her zaman dile getirdiğimiz gibi sistemin ve bu sisteme çöreklenmiş ve amacı Türk futbolu dışında her şey olan kişilerin değişmesi isteğinin ne kadar haklı olduğunun da kanıtı niteliğindedir. Hepimizin bildiği gibi 29 Kasım’da deplasmanda oynadığımız Göztepe maçının devre arasında yaşananlar nedeniyle futbolcumuz İrfan Can Kahveci, ‘saldırı’ adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir. Sahadaki oyunun gidişatı, mücadelenin sertliği ya da oyuncularda yükselen adrenalin gibi birçok sebepten hem Türkiye’de hem de dünyadaki diğer liglerde kolayca şahit olabileceğiniz bu tür itiş kakış diye nitelendirebileceğimiz hareketler, saldırı gibi maksadını aşan bir kelimeyle tanımlanırsa o zaman her hafta bir sürü oyuncu uzun süreli ceza alsın ve takımlar eksik kalsın. Baktığımızda sahada da çok benzerinin hemen hemen her maçta yaşanabileceği bir olay bu ama maalesef skandal bir tanımlama ile PFDK’ya sevk edilmiş ve yine maalesef TFF’nin maçlara atadığı temsilcilerin ehliyetine de büyük gölge düşmüştür."

"Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur. Ve bu konu bizim açımızdan da çok nettir. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Neyse ki Vedat Muriqi ceza almadan bir sonraki maça çıkabilmişti hatırlayacak olursak. Bu davada da farklı bir sonuç beklemiyoruz açıkçası. Yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğine de eminiz."

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"Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Bu konu da bizim için önemli. TFF bu ve buna benzer uygulamalara imza atan ve ehliyet sahibi olmayan kişilere karşı net bir tavır almalı ve maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermelidir. Aksi takdirde TFF kulüpler için yarattığı sorunları büyütmeye ve oyuna zarar vermeye devam edecektir. Size bir özet yapmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum.”