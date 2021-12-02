Hatayspor - Eyüpspor maçında çılgın anlar! Golcü Diouf iki kez kaleye geçti, penaltılarla dramatik son... ÖZET
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'la Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçta futbol tarihinde eşine az rastlanır olaylar yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u konuk ederken mücadelede uzun süre unutulmayacak anlar yaşandı.
ERENCAN VE ENES UYUMU EYÜPSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ
Eyüpspor'un geçen sezon Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı çok iyi bir maç çıkarırken henüz ilk dakikalarda Simon Falette tarafından düşürüldü ve konuk ekip penaltı kazandı. Penaltıda Taha Balcı topu dışarı attı. İlk yarıda iyi organize olan Eyüpspor 20 yaşındaki genç futbolcusu Enes Keskin'le 1-0 öne geçti.
FATİH ATTI, UZATMALARA GİTTİ
Daha sonra oyun üstünlüğünü ele alan ve as oyuncularını sahaya süren Hatayspor 74'te Fatih Kuruçuk ile 1-1'i yakaladı ve maç uzatmalara gitti.
NORMAL SÜREDE DİOUF KALEDE
Maçın 90. dakikasında Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve kaleye takım kaptanı Mame Diouf geçti. Akdeniz ekibinin 5 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle duraklama dakikalarında kalede görev yaptı.
YEDEK KALECİ DE KIRMIZI GÖRÜRSE...
Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatmada ek değişiklik hakkını kullanan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Muhammed Mert'in yerine yedek kaleci Yavuz Boyar'ı oyuna aldı. Yavuz Boyar da 120. dakikada kırmızı kart görünce kaleye bir kez daha Mame Diouf geçti.
EYÜPSPOR'DA KALECİ EMRULLAH ŞALK DA SAKATLIK YAŞADI
Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Eyüpspor'da kaleci Emrullah Şalk da 118. dakikada sakatlık yaşadı. Emrullah bir süre tedavi gördükten sonra penaltılar için tekrar kalesine döndü.
Atakaş Hatayspor'da penaltılarda kaleyi forvet oyuncusu Mame Diouf korudu. Atakaş Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşmanın ardından Diouf büyük sevinç yaşarken teknik direktör Ömer Erdoğan da oyuncusunu tebrik etti. Öte yandan Diouf maçın ardından yaptığı açıklamada "Gençken mahallede kalecilik yapardım." ifadelerini kullandı.
🧐Hatayspor-Eyüpspor maçında ev sahibi ekibinde kaleci Abdullah kırmızı kart gördü ve değişiklik hakkı kalmaması sebebiyle kaleye Diouf geçti— Spor Arena (@sporarena) December 1, 2021
Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma devreleri oynanacakpic.twitter.com/mNjugYm29B
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