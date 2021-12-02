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GeriFutbol Hatayspor - Eyüpspor maçında çılgın anlar! Golcü Diouf iki kez kaleye geçti, penaltılarla dramatik son... ÖZET
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 07:56 | 

Hatayspor - Eyüpspor maçında çılgın anlar! Golcü Diouf iki kez kaleye geçti, penaltılarla dramatik son... ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'la Eyüpspor'u karşı karşıya getiren maçta futbol tarihinde eşine az rastlanır olaylar yaşandı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u konuk ederken mücadelede uzun süre unutulmayacak anlar yaşandı.
2ERENCAN VE ENES UYUMU EYÜPSPORU ÖNE GEÇİRDİ

ERENCAN VE ENES UYUMU EYÜPSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Eyüpspor'un geçen sezon Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı çok iyi bir maç çıkarırken henüz ilk dakikalarda Simon Falette tarafından düşürüldü ve konuk ekip penaltı kazandı. Penaltıda Taha Balcı topu dışarı attı. İlk yarıda iyi organize olan Eyüpspor 20 yaşındaki genç futbolcusu Enes Keskin'le 1-0 öne geçti.
3FATİH ATTI, UZATMALARA GİTTİ

FATİH ATTI, UZATMALARA GİTTİ

Daha sonra oyun üstünlüğünü ele alan ve as oyuncularını sahaya süren Hatayspor 74'te Fatih Kuruçuk ile 1-1'i yakaladı ve maç uzatmalara gitti.
4HATAYDA NELER OLDU NELER

HATAY'DA NELER OLDU NELER

Atakaş Hatayspor'da 90+4. dakikada kalecisi Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
5NORMAL SÜREDE DİOUF KALEDE

NORMAL SÜREDE DİOUF KALEDE

Maçın 90. dakikasında Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve kaleye takım kaptanı Mame Diouf geçti. Akdeniz ekibinin 5 değişiklik hakkını kullanması nedeniyle duraklama dakikalarında kalede görev yaptı.
6YEDEK KALECİ DE KIRMIZI GÖRÜRSE...

YEDEK KALECİ DE KIRMIZI GÖRÜRSE...

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona ererken uzatmada ek değişiklik hakkını kullanan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Muhammed Mert'in yerine yedek kaleci Yavuz Boyar'ı oyuna aldı. Yavuz Boyar da 120. dakikada kırmızı kart görünce kaleye bir kez daha Mame Diouf geçti.
7GECENİN KAHRAMANI

GECENİN KAHRAMANI

Seri penaltı atışlarında takımının ilk penaltısı atan Senegalli forvet, ardından eldivenleri giyerek kaleye geçti. Gecenin kahramanı iki kez kaleye geçen ve penaltılarda da kaleyi koruyan Mame Diouf oldu.
8PENALTIYI DA ATTI

PENALTIYI DA ATTI

Mame Diouf ayrıca penaltı vuruşlarında 1 penaltı da attı!
9EYÜPSPORDA KALECİ EMRULLAH ŞALK DA SAKATLIK YAŞADI

EYÜPSPOR'DA KALECİ EMRULLAH ŞALK DA SAKATLIK YAŞADI

Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Eyüpspor'da kaleci Emrullah Şalk da 118. dakikada sakatlık yaşadı. Emrullah bir süre tedavi gördükten sonra penaltılar için tekrar kalesine döndü.
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İki kalecisi kırmızı kar gören ve penaltılara giden mücadeleyi 6-5 kazanan Atakaş Hatayspor adını bir üst tura yazdırarak inanılmazı başardı.
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Atakaş Hatayspor'da penaltılarda kaleyi forvet oyuncusu Mame Diouf korudu. Atakaş Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.
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Eyüpspor'da ise Bekir Yılmaz, Erencan Yardımcı, Mete Kaan Demir ve Cenk Ahmet Akkılıç penaltı atışını gole çevirirken, Gökcan Kaya ve Enes Keskin penaltı atışlarını gole çeviremedi.
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Karşılaşmanın ardından Diouf büyük sevinç yaşarken teknik direktör Ömer Erdoğan da oyuncusunu tebrik etti. Öte yandan Diouf maçın ardından yaptığı açıklamada "Gençken mahallede kalecilik yapardım." ifadelerini kullandı.
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