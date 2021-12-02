Hatayspor - Eyüpspor maçında çılgın anlar! Golcü Diouf iki kez kaleye geçti, penaltılarla dramatik son... ÖZET

ERENCAN VE ENES UYUMU EYÜPSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Eyüpspor'un geçen sezon Galatasaray'dan transfer ettiği Erencan Yardımcı çok iyi bir maç çıkarırken henüz ilk dakikalarda Simon Falette tarafından düşürüldü ve konuk ekip penaltı kazandı. Penaltıda Taha Balcı topu dışarı attı. İlk yarıda iyi organize olan Eyüpspor 20 yaşındaki genç futbolcusu Enes Keskin'le 1-0 öne geçti.