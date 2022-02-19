Türk futbolunun kaderini değiştirmeye hazır mısınız?

Rizespor ve Adana Demirspor’un da içinde yer aldığı 14 kulüp, ligin ilk yarısı boyunca hakem konuşmama kararını sadece 3 ay önce, 24 Kasım 2021’de almıştı. Son 2 haftada ise bu iki kulübün hakem eleştirilerinin çok tehlikeli noktalara taşındığını görüyoruz. Tahir Kıran, “Cüneyt Çakır maçlarımızda görevlendirilirse takımı sahadan çekerim” derken, Murat Sancak da hakemleri terör örgütü mensubu olmakla suçlayıp TFF’yi göreve davet etti. Hakem olarak Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler; VAR statüsünde de Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen’in davet edildiği UEFA Hakem Kış Semineri’nin ana teması ‘futbolun imajını korumak’tı. Oyuncuların basit faullere bile aşırı tepki vermesine, rakibine kart gösterilmesi için hakeme baskı yapmalarına, aldatma teşebbüsü gibi hareketlere hakemlerin hassasiyetle müdahalesi istendi.

ROSETTi: SERT OLMALIYIZ

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, “Oyunun imajına zarar veriyorlar, saygısızca davranışların yaşanmasını istemiyoruz. Hakemi aldatmaya çalışmaları, rakibe kart vermesi için baskı yapmaları adil oyun ruhu ile bağdaşmıyor. Bunu asla kabul edemeyiz. Bu nedenle de hakemlerden daha dikkatli olmalarını, sert önlemler almalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İMAJ İÇİN BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

Avrupa’nın medeni liglerinde saha dışındaki aykırılıklara, mesnetsiz ithamlara hem federasyon hem devlet tarafından fırsat verilmediğinden, karşılığında ağır cezalar olduğundan, Rosetti de doğal olarak saha içi imajdan bahsetti. Bizim gibi futbol kültürünün yerlerde olduğu bir ülkede her dönem hakemleri suçlamak kalıtsal özellik! Çünkü ”Dur” diyen, diyebilen yok. Sert ve caydırıcı önlemlerle değil, yüzeysel yaptırımlardan vazgeçilmedikçe düzeni değiştirmek çok zor. Lakin imkansız değil! En azından bugünlerde doğanların geleceğini temizleyebiliriz.

ARTIK ‘DUR’ DEMEK GEREKİYOR

· Oyuncu, yönetici, başkan, teknik direktör fark etmeksizin itham ve iftiralarla kamuoyunu zehirleyen, hakemleri sürekli hedef alan ve düşman gösteren açıklamalara dur demek gerekiyor. Sayın Nihat Özdemir TFF Başkanı olduğundan bu yana pek çok konuda ağır eleştirilere maruz kaldı ancak son 2 haftadaki saldırılar alışılagelenin çok dışına taştı. Sayın Başkan, kabul edilemez saldırılar karşısında hâlâ hafif para cezaları ve kısa süreli hak mahrumiyetlerine devam mı edeceksiniz? Yoksa bu ülkenin futboldaki kaderini yıkacak, devlet otoritesi ile iş birliğinde yeni adımları atabilecek misiniz?

ETiK DEĞERLER KORUNMALI

Yıllar sonra “Bu ülkeye Nihat Özdemir gibi bir başkan geldi, dayandı dayandı lakin nihayetinde sabrı taştı. Kimsenin otoriteden daha güçlü olamayacağını sert yaptırımlarla Türkiye’ye ilan etti” dedirtebilecek misiniz?

Talimatlarda sözde kalan Türk futbolunun etik değerinin korunması, saygınlığının zedelenmemesi için hukuki denetimleri yapmak, bu risklere karşı tarafsızca karar alabilmek için PFDK-Etik Kurul-Devlet birlikteliğiyle uygulamaya hazır mısınız? Hayal mi görüyorum, yoksa yapabilir misiniz?

HAKEM DERNEĞİ ‘SÜS’ OLMADIĞINI BİZLERE GÖSTEREBİLECEK Mİ?

En büyük icraatını ‘hakemlerin hafta içi maçlarında idari izinli sayılabilmelerini sağlamak’ olarak seçim konuşmasında açıklayan Hakem Derneği’nin başkanı sayın Abdurrahman Arıcı’ya sormak isterim: Hakemlerinize, bir kulüp başkanı tarafından terörist deniyor. Açıklamanın ardından 3 gün geçti. Derneğin internet sitesinde manşet her zamanki gibi vefat haberleri! Acaba, terörist ithamı için hukuki yola ne zaman başvuracaksınız? Camiada hiçbir dönem olmadığı kadar avukat mensup var. Dernek süs olarak kalmaya devam mı edecek?

İNGİLİZLER FUTBOLA SAYGI İÇİN NELER YAPIYOR?

1- Hakeme toplu itiraz sonucu yaratılan çirkin görüntü nedeniyle kulüplere ağır para cezası (Örnek: Önceki sezon Manchester United-Liverpool maçı).

2- Teknik direktör/oyuncu demeçlerinde ceza: Hakemleri bizdeki gibi aşağılayıcı ve art niyetli olmadan, teknik kapsamda eleştirdikleri halde önce ihtar, tekrarında en az 3 maç men (Örnek: Arsene Wenger’e 2018’de penaltı eleştirileri sonrası 3 maç ceza).

3- Hakemi aldatmayı başaran oyunculara maçtan sonraki günlerde Etik Kurul vasıtasıyla en az 2 maç men (Aktif olmayan teknik direktör, hakem ve oyuncudan oluşan kurul vasıtasıyla karar alınıyordu. VAR hayata geçtikten sonra uygulama kaldırıldı. Örnek: Oumar Niasse, Everton-Crystal Palace maçı, 2017).

4- Tribünde taşkınlık yapan, ırkçı söylem veya harekette bulunan, saldırganlık gösteren futbol paydaşlarına veya seyircilere 1 ile 5 yıl arasında statlardan uzaklaştırma. Federasyonun cezası dışında kulüplerin de kendi verdiği cezalar (Örnek: Tottenham’ın 2017’de West Ham maçı sonrası iki taraftarına ömür boyu men cezası vermesi).

5- Hakemler bariz hata yapsalar da otoritenin öncelikli olarak sistemin dokunulmazlığını ve hakemleri koruması.