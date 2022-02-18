Medipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu!

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Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen ve gösterdiği performansla Premier Lig'in yolunu tutan Mısırlı kanat oyuncusu, bu sezon forma şansı bulamadığı Aston Villa'dan Başakşehir'e transfer oldu.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediği Trezeguet, sezon sonuna kadar kiralanırken ilk maçına 25. haftada Gaziantep FK karşısında çıktı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-0'la mağlup ederken bir gole asistle katkı yapan 27 yaşındaki oyuncu, bu hafta da Çaykur Rizespor maçındaki golleriyle takımına 3 puanı getirdi.

Müsabakaya 11'de başlayan Trezeguet, 33 ve 52. dakikalarda ağları havalandırarak Başakşehir'i 2-0 galibiyete taşıdı.

BELÖZOĞLU'NUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu gollerle 2 maçta 2 gol ve 1 asiste ulaşan Trezeguet, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yüzünü güldürürken takımını kazandığı 6 puana doğrudan etki yaptı.

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Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa’nın evinde Fulham’ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.

10 MİLYON EURO'YA PREMIER LİG'E

Trezeguet, Kasımpaşa'dan 2019 yılında 10 milyon Euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Mısır Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

Mısırlı oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla sadece 1 maça çıktı.