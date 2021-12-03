TFF, Elleray'e verilen cevapları paylaşmalı

1954 doğumlu eski ünlü hakem, Belçika MHK’sıyla çalışıyor, Rusya’da VAR danışmanlığı yaptı, Güney Afrika’da hakem geliştirme programından uzun süredir sorumlu, İngiltere’de Red Frog isimli danışmanlık şirketine sahip. Daha önce Nisan 2017’de ülkemize davet edilip VAR konferansı vermişti.

HAKEM SALDIRILARINA KARŞI SERT ÖNLEMLERİ KONUŞTUK

Dünya üzerinde hakemlik mesleğinin belki de ilk sıraya konacak duayen isimlerinden Elleray, İstanbul’da çalışmalarına başladı. TFF’nin nazik davetiyle de görüşme fırsatımız oldu. Emrivaki zihniyetlere alışkın ülkemizde bu seviyede bir insanın farklı görüşleri dinlemek istemesi, mütevazılığının yanında çözüme yönelik çalışma açısından da gerçek bir yöneticilik örneği. Bu organizasyona sıcak bakıp düzenleyen TFF’ye de çok teşekkürler. Son 30 yılın Türkiye’sinde federasyonların, kulüplerin, futbolseverlerin hakemlere yaklaşımından MHK oluşumlarına ve liyakata, hakemlerin genel performanslarına, klasman belirleme yöntemlerine, FIFA hakemlerinin durumuna, görevlendirme prensiplerine, medyanın hakemlere tavrına, alt yapıdan hakem yetiştirme konularına kadar farklı konularda istişarede bulunduk. Avrupa’daki gibi hakeme saygı duyulan (otorite gücüyle yaratılan) ve hem ülke futbolunu hem de hakemlerini korumak için hassasiyet gösterilen bir düzenin kurulabilmesi için paylaşımlarımız oldu. Öncelikle, somut delil sunma cesareti gösteremeden yıllardır kronik şekilde hakemlere bu denli senaryo, itham ve hakaret dolu saldırıların Premier Lig, Bundesliga örneklerindeki gibi sert yaptırımlarla önlenmesi; federasyon yönetimlerinin de MHK’lar üzerindeki etkilerinin minimize olması yönünde görüşlerimi paylaştım. Çalışmalarından zamanla bilgi sahibi olacağız.

HEMEN HER KONUDA BİLGİ TALEP ETMİŞ

David Elleray TFF, MHK ve kulüplere de cevaplamaları için önceki ay bir takım sorular iletmiş. TFF ve MHK’dan hakem bilgileri, terfi yapısı, klasmanlar, maaşlar, maç ücretleri, mentorler, gözlemciler ve raporları, bu raporları kimlerin incelediği, notların değiştirilebilir olup olmadığı, hakemlerin rapora itiraz hakkı, eğitimler, maçların kart detayları ve tartışmalı pozisyon bilgileri, atletik test sistemi, hakem yöneticilerinin sorumluluk alanları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa finallerinde son 5 yılda kimlerin görev aldığı, her lig için kulüp bilgileri, UEFA ile ilişkiler, yabancı danışmanlar, MHK’nin işleyişi ve atanması, FIFA hakemi belirleme yöntemleri gibi konularda bilgi talep etmiş.

TAKIM ELBİSEYİ BIRAKIP KARAVATI DÜZELTMEK!

TFF’den bir ricam olacak: Yıllardır hakem sözü geçtikçe “üzerimize oyun oynanıyor, ligi dizayn ediyorlar, bizi şampiyon yapmayacaklar, ellerini üzerimizden çeksinler” demekten öteye gidemeyen kulüplerimizin David Elleray’in yönelttiği sorulara ne cevap verdiklerini kulüp isminden bağımsız olarak paylaşırlarsa seviniriz. Kulüplerimizin vizyonlarını, hakemliğe bakışlarını ve her şeyden önemlisi çözüm önerilerini çok merak ediyorum. Samimiyetle belirteyim ki, hakemliğin gelişimi için kim bir şey yapıyorsa çok mutlu olurum. Lakin futbol kalitemiz, kulüp yönetimleri, yönetici profilleri, yaptırım gücü zayıflığı, batık futbol ekonomisi, hakeme ve oyuna saygısızlık, teknik direktör kalitesi ve değişim hızı, tribünler gibi konular “birincil” önemdeyken, takım elbiseyi bırakıp sadece kravatı düzeltmek zor gözüküyor

TFF, Elleray ile şık bir ipek kravat yolunda adım atıyor lakin unutmasınlar ki takım elbise henüz %100 polyester...

İŞTE ELLERAY'İN YÖNELTTİĞİ 10 SORU

Elleray’in ayrıca Kulüpler Birliği yetkilileri aracılığıyla Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarına da yönelttiği sorular var:

1- Hakemlerin performansının artırılmasını istediğiniz noktalar nelerdir?

2- Hakemlerin kondisyon ve maç hazırlığı konusundaki izlenimleriniz nedir?

3- VAR’a ilişkin görüşleriniz nedir ve nasıl geliştirilebilir?

4- Gözlemci sistemine bakışınız nedir, hangi yollarla geliştirilebilir?

5- Türkiye’deki hakemlik yapısı hakkında önerileriniz nedir?

6- Hakem geliştirme programı sizin için ne kadar önemli?

7- Eski futbolcular, hakem olmaya teşvik edilmeli mi?

8- Kulüpler, genç hakemlerin maç yönetmesine ve desteklenmesine nasıl yardımcı olabilir?

9- Oyuncular, antrenörler, seyirciler ve medya arasında hakemlere saygıyı artırmak için neler yapılmasını önerirler?

10- Hakemlere saygıyı artırmak için kulüplerin kendileri ne gibi özel önlemler alabilir?