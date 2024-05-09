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Koray Durkal
Koray Durkal
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Trabzonspor’un tek rakibi Beşiktaş

#Türkiye Kupası#Trabzonspor#Beşiktaş

Bordo mavililer hem kupa hem de ligde 3.’lük için Kartal’la çekişecek.

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Karagümrük yarı final rövanş maçında rotasyona giderek ligde kalmayı düşündüğünü net bir şekilde gösterdi ancak oyun olarak karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor’a göre son derece iyi bir performans ortaya koydu. Saha kenarındaki Abdullah Avcı da zaman zaman verdiği tepkilerle oyuncularının hücumdaki etkisizliğine oldukça sinirlendi.

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İkinci yarı ile birlikte Abdullah Avcı takımı daha önde konumlandırıp alanı daraltınca hem Karagümrük’ün çıkmasını engelledi hem de oyunu genişletti. Özellikle Visca’nın çizgiye inip Meunier’in öne çıkması Onuachu’nun markajdan kurtulmasını sağladı ve bu da beraberinde golü getirdi. Gol sonrasında yine ilk yarıdaki oyununa dönen Trabzonspor, Onuachu’nun sakatlanıp çıkması sonrası kanatları biraz daha fazla kullanmaya başladı. Bardhi’nin asistinde Fountas topu ağlara gönderince Trabzonspor oldukça rahatladı. Umut Bozok ise finalin diğer isminin Trabzonspor olduğunu attığı iki golle perçinledi. Çok kötü geçen bir sezonu hem lig üçüncülüğü hem de Türkiye Kupası’yla tamamlama şansını yakalayan Trabzonspor için artık tek rakip Beşiktaş...

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MEUNiER FARK YARATIYOR

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15. maçına çıkan Thomas Meunier Karagümrük karşısında 6. asistini yaptı. Onun ileri çıkışları bordo mavili takımın hücumlarına önemli bir kalite katıyor. Sezonun Trabzonspor adına en iyi isimlerinden biri olan Enis Bardhi ile birlikte onun da kısa sürede verdiği katkı son derece kritik.

#Türkiye Kupası#Trabzonspor#Beşiktaş
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