Kuzeyin kralı Samsunspor

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Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda Karagümrük ve hemen ardından Süper Lig’de Gaziantep maçlarını kazanırken Paul Onuachu’nun dönüşü ve takımın ileride ona istediği topları atması skora büyük etki etmişti. Samsunspor karşılaşmasında bu oyun planı özellikle kanatların o maçlara göre etkisiz kalması nedeniyle işlemedi. Buna savunmadaki zafiyet de eklenince ilk yarım saatte skor tabelası 2-0’lık Samsunspor galibiyetini gösteriyordu. Bardhi’nin golü sonrası canlanır diye beklenen Trabzonspor Fernandez’in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 3-1 geride gitti. İkinci bölümde Trabzon tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yüzde 70’lik oranla topa sahip olmasına rağmen üretmekten çok uzaktı.

PEPE YOKLARI OYNADI

Orta sahada Pepe’nin 80 dakika yokları oynaması, Bardhi dışında oyuna reaksiyon veren kimsenin olmaması Karadeniz derbisinde Trabzonspor için sonucu belirleyen faktörler oldu. Samsunspor ise rakibe uyguladığı baskının sonuçlarını iyi değerlendirerek kolay bir galibiyet elde etti dersem abartmış olmayız. Rakibin topa sahip olmasına izin verip baskıyla hataya zorlaması maçı ilk 45’te bitirmelerini sağladı. Samsunspor, maç öncesi tribünlerde yapılan “Kuzeyin Kralı” koreografisinin hakkını iyi oyunuyla vermiş oldu. Trabzonspor’un oyun olarak gelişme göstermeyip geriye doğru gitmeleri (takımda mutlaka revizyonlar olacaktır) gelecek sezon adına da şimdiden soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

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