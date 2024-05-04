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Samsun'da maç sonu olay! Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik

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#Süper Lig#Trabzonspor#Samsunspor
Samsunda maç sonu olay Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 21:54

Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Uğurcan Çakır ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından gerginlik yaşandı.

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, maçın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi.

Teknik Direktör Markus Gisdol'u iten Uğurcan Çakır, sinirli bir şekilde Alman hocaya bir şeyler söyledi.

Diğer oyuncuların araya girmesinin ardından olay büyümezken Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti.

Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandı.

Samsunda maç sonu olay Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik

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Samsunda maç sonu olay Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik

Samsunda maç sonu olay Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik

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#Süper Lig#Trabzonspor#Samsunspor

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