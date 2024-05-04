Samsun'da maç sonu olay! Uğurcan Çakır ile Markus Gisdol arasında gerginlik

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından gerginlik yaşandı.

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, maçın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi.

Teknik Direktör Markus Gisdol'u iten Uğurcan Çakır, sinirli bir şekilde Alman hocaya bir şeyler söyledi.

Diğer oyuncuların araya girmesinin ardından olay büyümezken Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti.

Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandı.

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