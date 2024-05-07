Arda’nın yolculuğu Martin Odegaard’a benzemeyecek

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Real Madrid, sezonun bitimine 4 hafta kala La Liga’da şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de kazanmaya oldukça yakınlar...

Bizim için en özel tarafı bu başarıların içinde Arda Güler’in de olması. Candaş Tolga Işık’a verdiği ilk röportajını Kafa Sports’ta baştan sona izledim. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; Arda o çocuksu masumiyetine Real Madrid kültürünü çabucak eklemiş.

BENZER ÖZELLiKLERi ÇOK FAZLA AMA...

Onun Real Madrid’e transferi sonrası aklıma ilk olarak Martin Odegaard gelmişti. Madrid’e geldiğinde 15-16 yaşlarındaydı ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağına dair sayısız yazılar yazılıyordu. Arda gibi iyi bir solak ve özel yeteneklere sahipti. İstediği süreleri alamadığı zamanlar da oldu, yakaladığı fırsatları değerlendiremediği anlar da. Tüm bunlar onu zorlu bir yolculuğa çıkardı. Heerenveen, Vitesse ve Real Sociedad transferleri onu yetişkinlerin sert dünyasına götüren süreçler oldu. Ve Arsenal onun gelişimini görerek kadrosuna kattı.

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MADRiD SOYUNMA ODASININ KÜÇÜK ABiSi

Arda'ya bakınca çok daha şanslı olduğunu söyleyebilirim. Odegaard, Real Madrid soyunma odasında arkadaş edinmenin çok zor olduğunu söylemişti. Arda için durum tam tersi. O daha şimdiden takımın tüm oyuncuları tarafından “Abi” olarak çağrılıyor. Madrid’de başarılı olmak büyük bir meydan okumadır.

6 ay boyunca sakatlıklarla uğraşmak ve sonrasında verilen küçük fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak. Arda Güler’in yaptığı çok zor bir iş.

Sabır, bu gibi durumlarda en iyi danışmandır ve görüyoruz ki Arda bu sabrı sonuna kadar gösterme konusunda son derece kararlı. Yolun sonuna kadar açık olsun Arda Güler.

FABREGAS SERiE A’YA DOĞRU

Futbolu bıraktıktan sonra saha kenarına geçen ve teknik direktör olma yolunda çalışmalarını sürdüren Cesc Fabregas büyük bir başarıya imza atmak üzere. Kasım ayında Serie B ekibi Como’nun başına geçen Fabregas kısa sürede takımı Serie A yoluna sokmayı başardı. 2003 yılından beri Serie A’dan uzak kalan Como bitime iki hafta kala Parma’nın ardından ikinci sırada ve mutlu sona çok yakın. Temmuz 2023’te bu köşeden ‘Parma yeniden doğuyor’ başlıklı bir yazı yazmıştım. Amerikalı girişimci Kyle Krause tarafından satın alındıktan sonra bir proje takımına dönüştürülen ve bilimsel veriler ışığında çalışan Parma hak ettiği yere geri döndü. Bakalım bu çalışmalar Serie A’da bambaşka bir Parma izlememizi sağlayacak mı?

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ARSENAL REKORLARI KIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bu köşeden birkaç ay önce Premier Lig’de duran toptan en fazla gol atan takımın Arsenal olduğunu yazmıştım. Son Tottenham maçında kornerlerden 2 gol atan Arsenal 2016-17 sezonunda Tony Pulis’in West Brom’u tarafından kırılan 16 gollük sezon rekorunu egale etti. Peki Arsenal kornerlerde nasıl bu kadar etkili olabiliyor?

1- Öncelikle ceza alanı içinde sayısal olarak rakiplerine üstünlük kuruyor. Daha sonra bunu teknik kaliteyle birleştirerek topu doğru yere gönderiyorlar.

2- Ardından fiziksel üstünlük öne çıkıyor. Saliba, Gabriel, White, Havertz ve Rice gibi uzun, güçlü ve kafa vuruşlarına hakim oyunculara sahipler.

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3- Son olarak işin karanlık tarafıyla ilgileniyorlar. Tottenham maçında da gördüğümüz gibi White kaleci Vicario’nun dikkatini dağıtırken, bir diğer golde de Havertz yine Vicario’yu engelleyerek topun ağlarla buluşmasını sağladı.

EROL BULUT’UN CARDiFF’TEKi ETKiSi

Champıonship’te sezon tamamlandı ve Erol Bulut’un çalıştırdığı Cardiff City ligi 12. sırada tamamladı. Temmuz ayında takımı küme düşme hattındayken alan ve kısa sürede playoff yarışına ortak eden Bulut, 50 milyon Euro kadro değeri olan bir ekiple sezon sonuna kadar çok iyi bir iş çıkardı.

Sadece bir yıldan kısa bir sürede bir Türk’ün Adalılar tarafından sevilmesi ve benimsenmesi kolay bir iş değil.

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Cardiff City taraftarları da Bulut’un gitmemesi ve kulübün yeni sözleşme yapması için harekete geçti. Geçen hafta hep bir ağızdan “Erol Bulut bizimle kal” tezahüratında bulunan taraftarlara, Bulut da alkışla karşılık verdi. Kulübe yakın gazeteciler ve yorumcular da Bulut konusunda yönetimin hâlâ adım atmamasından şikayetçi. Onunla bir an önce yeni sözleşme yapılmasında ısrarcılar.

Bu kadar kısa sürede böylesine zor bir ligde etkili olmak ve iz bırakmak Erol Bulut adına son derece önemli. Görünen o ki Bulut da gelen teklifleri değerlendirmek yerine Cardiff ile Premier Lig için savaşmak istiyor. Artık top Cardiff City yönetiminde.