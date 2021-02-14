Trabzonspor zorlansa da seriye devam etti

Trabzonspor oyuna ön alanda baskıyla başladı. Abdullah Avcı, Gaziantep takımını analiz edip savunmadan top çıkarmakta zorlandığını belirlemiş olacak ki; bordo mavililer ön alanda baskıyla rakibini hataya zorladı ve kazandığı toplarla pozisyonlar buldu. İlk 10 dakikanın ardından kabuğundan çıkan Gaziantep FK da zaman zaman Maxim ve Mirallas ile etkili hücumlar yaptı. Trabzonspor topa daha fazla sahip olsa da konuk ekibin 5’li ve alan bırakmayan savunmasına çözüm üretemedi.

İkinci yarıda çok diri görünen Gaziantep, Trabzonspor yarı alanına daha kalabalık giderken, topa da iyi baskı yaptı ve bordo mavililerin istediklerini yapmasına izin vermedi. Açıkçası, dün Gaziantep’in arzusu, fizik kalitesi ve savunma konsantrasyonu son derece iyiydi.

BAKASETAS BiR PIRLANTA

Dün Trabzonspor’un ofansif anlamda sıkıntı yaşadığı bölümde sahneye çıkan Bakasetas, bir kez daha 3 puanı getiren golü attı ve müthiş performansını devam ettirdi. Berat ile Bakasetas Trabzonspor’a büyük güç ve kalite kattı. Ancak her şeyden önce konuşulması gereken; Abdullah Avcı’nın ilk 8 haftada sadece 1 galibiyet alıp 17’nci sırada bulunan; maç başına 2 gol yiyen Trabzonspor’u mucizevi bir şekilde zirve yarışına sokması. Alkışlar Abdullah Avcı’ya...