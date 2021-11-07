Son sözü Trabzon söyledi

Beşiktaş, ilk 45 dakika oyunun hakimiydi ve özellikle de kanatlardan geliştirdiği hücumlarla etkili oldu. Buna karşın Trabzonspor, oyunun büyük bölümünü kendi yarı alanında karşıladı. Bordo mavili takım yoğun bir baskı yemesine rağmen savunmada dikkatliydi ve özellikle de merkezi iyi kapattı. Beşiktaş, oyun üstünlüğünü atak devamlılığına dönüştürmeyi de başarırken, ikinci topları alıp Trabzonspor’un çıkmasına izin vermedi.

MiCHY BATSHUAYi’Yi FAZLASIYLA ARADI

Siyah beyazlı ekip için ‘oyun tamam’ idi ancak Beşiktaş, 2-3 pozisyon dışında net fırsatlar yaratamadı. Bu durumun sebebi de Güven’in net ve bitirici özelliği olmayan bir forvet olması. Kısacası Beşiktaş, güçlü bir oyun ortaya koymasına rağmen Batshuayi’yi fazlasıyla aradı. İlk yarının son saniyelerinde Hamsik’in mükemmel pasında Abdülkadir Ömür ile golü bulan Trabzonspor mahkûm oynadığı bir devrenin sonunda soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

BEŞiKTAŞ SON BÖLÜMDE TOPUYLA TÜFEĞiYLE YÜKLENDi

İkinci yarı yine Beşiktaş’ın baskısıyla başladı. Tamamen beraberliğe razı görünen ve sadece savunmada kalan Trabzonspor, beklerini hiç oyuna çıkartmazken istediği kontratak şanslarını ise hiç bulamadı. Beşiktaş, baskılı oyununa rağmen beraberlik golünü bir bireysel hata sonucunda bulurken, son bölümde galibiyet için deyim yerindeyse topuyla tüfeği ile yüklenen Beşiktaş, penaltı beklediği bir pozisyonun dönüşünde yediği kontraatak golüyle sahadan puansız ayrıldı.

SiOPiS VE UĞURCAN TRABZONSPOR’U AYAKTA TUTTU

Bakasetas’ın ilk yarıda çıkıp yerine Siopis’in girmesi maçın dönüm noktasıydı. Böylece Trabzonspor’un orta saha direnci arttı. Bordo mavili takım, an itibarı ile ciddi bir puan farkıyla lider ve namağlup ise, oyun farkıyla değil kaleci Uğurcan’ın kritik kurtarışlarıyla.

Trabzonspor beraberliğe fazlasıyla razı göründüğü bir maçı son derece değerli bir 3 puanla geçmeyi başardı. Beşiktaş ise kazanmak için çok efor sarfettiği bir maçı kaybetti, ligdeki 4’üncü yenilgisini alarak liderin 10 puan gerisine düştü.

Sergen Yalçın artık neleri yanlış yaptıklarını sorgulamalı. Özellikle Pjanic çıktıktan sonra Beşiktaş’ın orta alanın kontrolünü kaybettiğini de vurgulayalım.