Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş sözler! 'Sorumlusu benim!'

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Bazı şeyleri söylemek lazım, bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Artık bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenim vermiyor.

YEDİĞİMİZ GOLLER...

Maçın bitmesine çok yakın, ilk yarının bitmesine çok yakın yediğimiz goller, bizim seviyemizde camiaların yememesi gereken goller. Bazen motivasyon eksiği, konsantre olamamak, nerede olduğunun bilincinde olmamak, oyundan kopmak, bu golleri doğurabiliyor.

SORUMLUSU BENİM

Sorumlu benim, düzeltmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık ve hala içerisindeyiz. Umarım bundan sonra bu döngünün içerisine olmayız.

BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR

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Buradan nasıl çıkarız, problemleri belirleyip onların çözümlerini bulup, daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve skorlar Beşiktaş'a yakışmıyor.

BAHANE ÜRETEN DEĞİLİZ

Miralem Pjanic hazır değil. Alex Teixeira hazır değil. Kevin N'Koudou 15 dakika oynayabilirdi. Bahane üreten değiliz. Çok kısa sürede çözüm bulmalıyız.