İsmail Kartal’ın pratik çözümleri

Aslında tüm koşullar Fenerbahçe’nin istediği şekilde idi. Moralli ve formda bir takım. Dolu tribünler. harika bir hava. Krizde ve aylardır sürekli kaybeden bir rakip ve tüm bunların üstüne adeta golle başlanan bir maç... Ancak Fenerbahçe iyi başladığı maçta ilk 20 dakikadan sonra adeta kontak kapattı. Önce oyunu dengeleyen, ardından da hücum üstünlüğünü eline alan Göztepe, 3 kez gole yaklaşırken bu pozisyonların ikisinde kaleci Altay Bayındır’a takıldı.

HÜCUMDAKi TIKANIKLIĞI GiDERDi

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde de özellikle etkili hücum yapmakta zorlandı. İsmail Kartal 69. dakikada Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha’yı sahaya sürerek hücumdaki tıkanıklığı giderdi. Sarı lacivertliler VAR ile gelen penaltıyı genç Arda Güler’le gole çevirip 2 farka ulaşınca rahatladı. İsmail Hoca maç boyunca karşılaşmak durumda kaldığı problemlere dün pratik çözümler getirdi. Dimitris Pelkas sakatlanınca oyuna aldığı Attila Szalai’yi sol beke çekti. Ferdi Kadıoğlu’nu sol öne sürdü. Serdar Aziz’in sakatlığından sonra bu kez Szalai stopere geçti, Ferdi tekrar sol beke döndü. Valencia sol açık, Diego Rossi sağ ön; Arda forvet arkası serbest oyuncu ve Berisha da santrfor olarak 90 dakikayı tamamladı.

CRESPO VE ARDA GÜLER ÇOK iYiYDi

Fenerbahçe dün akşam son 2 aydaki performansının altında kalsa da 2-0’lık galibiyetle çıkışını ve takibini sürdürdü. Bir kez daha son haftaların formda ismi Miguel Crespo’yu çok beğendim. Genç Arda Güler de oyuna girdikten sonra maça hareket getirdi ve ofansif bölgedeki yavanlığı zenginliğe dönüştürdü.