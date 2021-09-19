MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY Yazılarıİlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet
GeriGÜNTEKİN ONAY İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 19.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet

Antalya’da ilk devre sahaya çıkan Beşiktaş, son derece etkisiz ve silikti.

Beşiktaş, bazıları zorunluluktan bazıları da teknik direktör Sergen Yalçın’ın tercihleriyle bambaşka bir 11 ile sahaya çıktı. Farklı savunma kurgusu, maç içinde gelen sakatlıklar ile stoper ve sağ bek pozisyonlarındaki değişiklikler yüzünden savunmada ciddi sorunlar yaşayan siyah beyazlılar, özellikle Josef’in stopere geçtiği bölümde orta alanda çok aksadı. İlk 11’de sahaya çıkan Gökhan Töre ve Kenan Karaman bu şansı iyi kullanamazken, Sergen Yalçın ilk yarıyı 2-0 mağlup kapatan takıma daha fazla tahammül etmeyip Rachid Ghezzal ile Cyle Larin’i sahaya sürdü ve Josef’i tekrar orta alana çekip taşları tekrar yerine oturttu.

Sergen Yalçından geri dönüş hamleleri Rachid Ghezzal yeniden sahnede....
Sergen Yalçın'dan 'geri dönüş' hamleleri! Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

İYİ FUTBOL İYİ FUTBOLCUYLA OYNANIR

Ghezzal, Miralem Pjanic ve Larin girdikten sonra Batshuayi’nin performansı da ikinci yarıda yukarıya çıktı. İlk devrede sahaya çıkan Beşiktaş takımı son derece etkisiz, silik ve yetersizdi. İkinci yarıdaki dokunuşlar ve kaliteli ayakların oyuna girmesiyle Antalyaspor deplasmanında 2-0’dan maçı 3-2’ye getirmek Beşiktaş’a sadece kritik bir 3 puan değil, büyük bir özgüven de katacaktır.

Beşiktaşta Sergen Yalçından maç sonu sakatlık yorumu Acayip şeyler oldu
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'sakatlık' yorumu! 'Acayip şeyler oldu'

MERT, ÜÇÜNCÜ GOLÜ ÖNLEYEREK TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Mert Günok ilk maçında 2 gol yemiş olsa da ilk devrenin son dakikasında Haji Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda 3’üncü gole izin vermedi ve takımını maçta tuttu. İkinci 45 dakikanın tamamında stoper oynayan Atiba, son derece başarılıydı ve ihtiyaç duyulduğunda o pozisyonda oynayabileceğini kanıtladı.

Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Ampute Futbol Milli Takımı final maçı ne zaman?
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray NEF 91 - 75 Fenerbahçe Beko (Maç özeti)