İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet

Beşiktaş, bazıları zorunluluktan bazıları da teknik direktör Sergen Yalçın’ın tercihleriyle bambaşka bir 11 ile sahaya çıktı. Farklı savunma kurgusu, maç içinde gelen sakatlıklar ile stoper ve sağ bek pozisyonlarındaki değişiklikler yüzünden savunmada ciddi sorunlar yaşayan siyah beyazlılar, özellikle Josef’in stopere geçtiği bölümde orta alanda çok aksadı. İlk 11’de sahaya çıkan Gökhan Töre ve Kenan Karaman bu şansı iyi kullanamazken, Sergen Yalçın ilk yarıyı 2-0 mağlup kapatan takıma daha fazla tahammül etmeyip Rachid Ghezzal ile Cyle Larin’i sahaya sürdü ve Josef’i tekrar orta alana çekip taşları tekrar yerine oturttu.

İYİ FUTBOL İYİ FUTBOLCUYLA OYNANIR

Ghezzal, Miralem Pjanic ve Larin girdikten sonra Batshuayi’nin performansı da ikinci yarıda yukarıya çıktı. İlk devrede sahaya çıkan Beşiktaş takımı son derece etkisiz, silik ve yetersizdi. İkinci yarıdaki dokunuşlar ve kaliteli ayakların oyuna girmesiyle Antalyaspor deplasmanında 2-0’dan maçı 3-2’ye getirmek Beşiktaş’a sadece kritik bir 3 puan değil, büyük bir özgüven de katacaktır.

MERT, ÜÇÜNCÜ GOLÜ ÖNLEYEREK TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Mert Günok ilk maçında 2 gol yemiş olsa da ilk devrenin son dakikasında Haji Wright ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda 3’üncü gole izin vermedi ve takımını maçta tuttu. İkinci 45 dakikanın tamamında stoper oynayan Atiba, son derece başarılıydı ve ihtiyaç duyulduğunda o pozisyonda oynayabileceğini kanıtladı.