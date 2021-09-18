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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'sakatlık' yorumu! 'Acayip şeyler oldu'

#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Antalyaspor
Beşiktaşta Sergen Yalçından maç sonu sakatlık yorumu Acayip şeyler oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Geceyi anlatmak çok zor. Eksiğiz. Sağ bekimiz, stoperimiz sakatlandı, yerine oyuncumuz yok. Onu oraya çek, onu buraya çek... Çok acayip şeyler oldu bugün

Son Dakika Haberi... Beşiktaşta sakatlık kabusu Antalyada da sürdü Mehmet Topal ve Necip Uysal...

Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta sakatlık kabusu Antalya'da da sürdü! Mehmet Topal ve Necip Uysal...

BEN BİLE HATIRLAMIYORUM

Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı çünkü böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum.

UMARIM BİR DAHA YAŞAMAYIZ

2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var. Umarım böyle bir kaos ortamını bir daha yaşamayız.

ALLAH KOLAYLIK VERSİN

6 sakat var, 4'ü salı ve cuma olmaz. Welinton, Rosier belki döner. Necip ile Mehmet Topal da oynamaz. Çok enteresan sakatlıklar, sezon başında bu kadar... Necip'in sakatlığı ciddi, 3-4 haftalık bir durumu var. Çok maç oynayacağız. Allah oyunculara kolaylık versin"

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#Sergen Yalçın#Beşiktaş#Antalyaspor