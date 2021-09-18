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Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan 'geri dönüş' hamleleri! Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

#Ghezzal#Beşiktaş#Antalyaspor
Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından geri dönüş hamleleri Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçına Sergen Yalçın'ın oyuncu değişiklikleri ve Rachid Ghezzal'ın geri dönüşü dikkat çekti.

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Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 5. hafta maçında Sergen Yalçın'ım hamleleri ve geçen sezonun yıldızı Ghezzal'ın performansı ön plana çıktı.

Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Soyunma odasına 2-0 geriye giren Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuna sürdüğü oyuncular, skora direkt etki yaptı.

RIDVAN, LARIN VE GHEZZAL İŞİ DEĞİŞTİRDİ

Başarılı teknik adamın oyuna sonradan aldığı Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal, gollerde yer alan isimler oldu.

Rıdvan Yılmaz farkı 1'e indiren golü kaydederken asisti yapan isim Larin oldu.

Galibiyet golü ise 76. dakikada yine oyuna sonradan dahil olan Rachid Ghezzal'dan geldi.

GEÇEN SEZON GİBİ...

Geçen sezonu asist krallığında zirvede tamamlayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Ghezzal da sezonu açtı.

İlk maçlarda skora etki edememesi sebebiyle bazı taraftarları endişelendiren Cezayirli yıldızın, yine kritik bir gol atarak takımına galibiyet taşıması da sosyal medyada çok konuşuldu.

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Siyah-beyazlı taraftarlar, Ghezzal'ın golünden sonra çok sayıda paylaşımlarda bulundu.

Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından geri dönüş hamleleri Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından geri dönüş hamleleri Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Beşiktaş maçında Sergen Yalçından geri dönüş hamleleri Rachid Ghezzal yeniden sahnede....

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#Ghezzal#Beşiktaş#Antalyaspor