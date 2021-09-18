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Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Antalyaspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galibiyet gollerini Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal kaydetti.

Antalyaspor - Beşiktaş maçından en özel fotoğraflarAntalyaspor - Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Antalyaspor - Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar

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Antalyaspor Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

İlk devresinin 2-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Akdeniz ekibi, 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı ile devreye üstün girdi.

Beşiktaş'ın galibiyet golleri ise 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, 65. dakikada Batshuayi ve 76. dakikada Ghezzal kaydetti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 13 puanla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

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42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti:
2-0.

49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.

76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş: Mert Günok, Necip, Mehmet Topal, Montero, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Atiba, Salih, Kenan, Batshuayi

 

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig