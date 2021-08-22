Gaziantep’te tatsız gece

Beşiktaş, Gaziantep’in 2’nci bölgeyi 10 kişiyle tek blok halinde kapatan takım savunmasına çare üretemedi. Erol Bulut, Alanya’da çalışırken de top rakipteyken bu oyunu başarıyla uyguluyordu. Alan vermeyen bu anlayışa karşı yaratıcılık şart ancak Gaziantep takımı Ghezzal’a ve Atiba’ya hemen baskı uygulayarak Beşiktaş’ın oyununu bozdu. Santrfor pozisyonunda oynayan Kenan Karaman çalışkan bir forvet ancak topla ilişkisi üst düzey değil. N’Koudou da dağınık bir görüntüde olunca Beşiktaş, pozisyon üretemedi.

BÖYLE SAÇMA KURAL OLMAZ

Sergen Yalçın, Kenan’ı çıkartıp Batshuayi’yi sahaya süremiyor veya Salih’i oyundan alıp Alex Teixeira’yı sokamıyor. Yabancı çıkartıp yabancı sokmak zorunda. Allah korusun, maça başlayan 11’den 2 yerli oyuncu sakatlansa, yerlerine Türk pasaportu olan 2 oyuncu sokmak zorundasın. Bu kural teknik adamları çok zorlayacak. Dün Gaziantep takımı Beşiktaş’ın istediği futbolu oynamasına izin vermedi. Son bölümde yaşanan N’Sakala’nın yere yığılıp ambulansla hastaneye götürülmesi de iki takımın oyuncularını olumsuz etkiledi.

BiR ÇARE BULUNMALI

Son bölümde 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip sahadan 3 puanla da ayrılabilirdi. Sergen Yalçın hoca ‘8 yabancı 3 Türk’ kuralı varken Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Alex Teixeira gibi oyuncuları bir arada nasıl kullanacak? Bir formül nasıl bulacak. İşi kolay değil.

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