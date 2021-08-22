MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıGaziantep’te tatsız gece
GeriGÜNTEKİN ONAY Gaziantep’te tatsız gece
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 22.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te tatsız gece

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Gaziantep’te tatsız gece

Ev sahibi takım, Beşiktaş’ın istediği futbolu oynamasına izin vermedi.

Beşiktaş, Gaziantep’in 2’nci bölgeyi 10 kişiyle tek blok halinde kapatan takım savunmasına çare üretemedi. Erol Bulut, Alanya’da çalışırken de top rakipteyken bu oyunu başarıyla uyguluyordu. Alan vermeyen bu anlayışa karşı yaratıcılık şart ancak Gaziantep takımı Ghezzal’a ve Atiba’ya hemen baskı uygulayarak Beşiktaş’ın oyununu bozdu. Santrfor pozisyonunda oynayan Kenan Karaman çalışkan bir forvet ancak topla ilişkisi üst düzey değil. N’Koudou da dağınık bir görüntüde olunca Beşiktaş, pozisyon üretemedi.

Gaziantep FK 0 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)
Gaziantep FK 0 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

BÖYLE SAÇMA KURAL OLMAZ

Sergen Yalçın, Kenan’ı çıkartıp Batshuayi’yi sahaya süremiyor veya Salih’i oyundan alıp Alex Teixeira’yı sokamıyor. Yabancı çıkartıp yabancı sokmak zorunda. Allah korusun, maça başlayan 11’den 2 yerli oyuncu sakatlansa, yerlerine Türk pasaportu olan 2 oyuncu sokmak zorundasın. Bu kural teknik adamları çok zorlayacak. Dün Gaziantep takımı Beşiktaş’ın istediği futbolu oynamasına izin vermedi. Son bölümde yaşanan N’Sakala’nın yere yığılıp ambulansla hastaneye götürülmesi de iki takımın oyuncularını olumsuz etkiledi.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an Yürekleri ağza getirdi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an! Yürekleri ağza getirdi

BiR ÇARE BULUNMALI

Son bölümde 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip sahadan 3 puanla da ayrılabilirdi. Sergen Yalçın hoca ‘8 yabancı 3 Türk’ kuralı varken Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Alex Teixeira gibi oyuncuları bir arada nasıl kullanacak? Bir formül nasıl bulacak. İşi kolay değil.

Gaziantep’te tatsız gece

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçı için geri sayım
Roma Trabzonspor maçı ne zaman? Futbolseverler rövanş maçına odaklandı
Galatasaray Randers maçı ne zaman? Tur rövanş maçına kaldı