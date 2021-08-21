Gaziantep FK 0 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

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Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi.

İlk yarısı temposuz geçen mücadelenin ikinci yarısında iki takım da çok sayıda pozisyon bulsa da değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında fenalaşarak yere yığılan Fabrice N'Sakala, futbolseverleri korkuttu. Başarılı futbolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep FK deplasmanında 2 maçtır mağlup olan Beşiktaş, bir kez daha kazanamadı ve seri 3 maça çıktı.

Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson, Recep Niyaz (Dk. 75 Borven), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 75 Doğan Erdoğan), Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 75 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson (Dk. 65 Teixeira), Salih Uçan, Ghezzal (Dk. 66 Gökhan Töre), N'Koudou (Dk. 46 Larin), Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45 3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45 3 Vida (Beşiktaş)

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