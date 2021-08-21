Son Dakika: Gaziantep FK - Beşiktaş maçında korkutan an! N'Sakala bir anda kendini yere bıraktı ve...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadelenin ikinci yarısında tüm futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, 71. dakikaya kadar aradığı golü bulamazken siyah-beyazlıların başarılı sol beki Fabrice N'Sakala fenalaşarak bir anda kendisini yere bıraktı.

İLK MÜDAHALEYİ NECİP YAPTI

Beşiktaş kaptanlarından Necip Uysal, yerde yatan N'Sakala'nın hemen yanına gitti ve ilk müdahaleyi yaptı. Hakem Ümit Öztürk oyunu durdururken, sağlık görevlileri hızlı bir şekilde sahaya girerek 31 yaşındaki futbolcunun durumunu kontrol etti.

İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri, ambulansın hızlıca sahaya girerek N'Sakala'yı hastaneye götürmesini istedi. Sedyeye yatırılan N'Sakala, daha sonrasında hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZTÜRK HOCALARIN GÖRÜŞÜNÜ ALDI

N'Sakala'nın hastaneye kaldırılmasının ardından hakem Ümit Öztürk, iki takımın teknik direktörleriyle görüştü ve maçın devam edip etmemesi yönünde görüşlerini aldı. Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un devam etme kararlarının ardından Ümit Öztürk maçı kaldığı yerden tekrar başlattı.

N'SAKALA'NIN BİLİNCİ AÇIK

Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili yapılan açıklamada N'Sakala'nın nefes alışverişinde problem olmadığı ve başarılı futbolcunun bilincinin açık olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüp, N'Sakala'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

RAHATLATAN AÇIKLAMA

Beşiktaş İletişim Direktörü Bülent Ülgen'den bilgilendirme mesajı yayımlarken oyuncunun hayati bir tehlikesinin olmadığını belirtti. Ülken, "N'Sakala şu anda hastanede ve bilinci açık. Herkesle konuşabiliyor. Durumu iyi. Herhangi bir hayati tehlike, solunum problemi yok. Kontrolleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan korkulu olayın sonrasında Galatasaray Kulübü, N'Sakala için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun N'Sakala! Gaziantep FK ile Beşiktaş JK arasında oynanan karşılaşma esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş futbolcusu Fabrice N'Sakala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kendisinden iyi haberler almayı diliyoruz" mesajını paylaştı.

HASTANEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Beşiktaş Kulübü, N'Sakala'nın hastanede çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Başarılı futbolcunun yüzünün güldüğü ve iyi olduğunun mesajını verdiği görüldü.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...