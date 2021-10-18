Galibiyet için bu kadar beklememeliydi

Mesut Özil’in oyunu doğru yönlendirmesiyle Trabzonspor’un baskısını kıran sarı lacivertliler, uygun pozisyonda Mesut Özil ile ikinci gole de çok yaklaştı. İkinci bölgeyi iyi kapatan ve Trabzonspor’u sürekli yana ve geriye doğru oynamaya zorlayan Fenerbahçe’de işler yolunda giderken Kim Min-Jae’nin ikinci sarıdan atılmasıyla dengeler değişti. Bakasetas’ın serbest vuruştan attığı golde ilginç olan Osayi-Samuel’in barajın arkasına tedbir amaçlı yatırılmasına rağmen topun oradan geçip kaleye yönelmesiydi.

NWAKAEME ÇIKINCA ZORLANDI

1-1’in ardından baskıyı yoğunlaştıran Trabzonspor’da Nwakaeme sakatlanıp çıktıktan sonra hücum etkinliği azaldı. Fenerbahçe 10 kişiyle iyi bir direnç gösterdi ve bunun sonucunda Trabzonspor rakip ceza sahasına topu sokmakta ve pozisyona girmekte zorlandı. Kaleden uzak bölgelerde mesafe kat etmeyen paslar ile ikinci yarıda oyalanan Trabzonspor, son 20 dakikada Cornelius hamlesiyle daha etkili görünse de 10 kişi oynayan bir rakip karşısındaki kale önü aksiyonları son derece yetersizdi.

YORGUNLUKTAN BİTAP DÜŞTÜLER

Szalai’nin neden olduğu penaltı olmasa Trabzonspor’un gol bulması zor görünüyordu. 2-1’den sonra zaten yorgunluktan bitap düşmüş olan Fenerbahçe, psikolojik olarak da çözüldü ve bordo mavililerin üçüncü golü geldi. Abdullah Avcı’nın takımı çok önemli bir maçta kritik bir 3 puan kazandı ancak 3-1’lik skora rağmen 70 dakikadan fazla bir süre 10 kişi oynayan sarı lacivetli rakibi karşısında sonuca daha önce ulaşabilecek oyunu ve iradeyi göstermeliydi