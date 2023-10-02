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Beşiktaş sorunlarını çözemiyor

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

Dünkü maçta siyah beyazlı takım için tek sevindirici olan, rakibe pozisyon vermemesi.

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Beşiktaş için kazanmak önemliydi. Hem zirveden çok uzaklaşmamak hem de son deplasman maçlarındaki olumsuz görüntüden sıyrılmak açısından. Ancak oynanan futbolda bir ilerleme yok. Özellikle işin ofansif tarafında ciddi sorunlar devam ediyor. Atılan gollere bakılınca ilk gol Konyasporlu oyuncu kendi kalesine; ikinci gol de tamamen Vincent Aboubakar’ın bireysel becerisiyle geldi.

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TEMPO, HIZ, POZiSYON YOK 

Akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanan Beşiktaş bir türlü bu sorunu çözemiyor. Ancak bu oyunun geriye gitmesi irdelenmeli. Geçen sezon şampiyon Galatasaray’ı çok güçlü bir oyunla 3-1 yenen takımdan sadece Romain Saiss ve Nathan Redmond yok. Takım hemen hemen aynı. Ancak tempo yok. Hız yok.

Pozisyon zenginliği yok. Pres ve atak devamlılığında da sorunlar derin.

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PUAN FARKI BASKI YARATIYOR

Bu takım neden geçen sezona göre bu kadar geriye gitti? Şenol Güneş ve ekibi bunu sorgulamalı.

Dün Konya deplasmanında kazanmak önemliydi. Ama oyunun daha yukarı çıkması topun hızının artması şart.

Dün Beşiktaş açısından tek sevindirici olan Konya’ya pozisyon vermemesiydi. Zirve ile 7 haftada 8 puanlık bir fark oluşması da görünen o ki ciddi bir baskı yaratıyor.

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
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