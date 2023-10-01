Yayıncı kuruluştan Şenol Güneş'e yanıt: Şaşırdık

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken Teknik Direktör Şenol Güneş sert ifadelerle yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Konyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, "Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok. Teknolojinin, yapay zekanın, hatta uzay zekanın nasıl olacağını konuşmak doğru değil. Bunları söyleyeyim size." sözleriyle tepki gösterdi.

Beinsports'un sunucusu Güntekin Onay, Konyaspor - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş'in açıklamalarına yanıt verdi.

"ŞENOL HOCA'NIN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIK"

Şenol Güneş'in açıklamalarına yanıt veren Güntekin Onay, "Şenol Hoca'nın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluştu. Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım. Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı. Sergen Hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir. Şenol Hoca'nın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu. Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. 'Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum' sözleri enteresan" diye konuştu.

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"ŞENOL HOCA'NIN GERGİNLİĞİ, TAKIMININ 8 PUAN GERİDE OLMASI"

Şenol Güneş'le kimsenin bir probleminin olmadığına vurgu yapan Güntekin Onay, "Şenol Güneş, Beşiktaş - Pendikspor maçındaki pozisyonu söylüyor. Yahu kardeşim golü biz mi iptal ettik! VAR odasındaki hakemler mi devreye girmedi, hakemler mi vermedi. Federasyonun sorumluluğunda değil mi? Dünkü maçtaki pozisyonu söylüyor. Golü biz mi verdik! Çizgiyi geçti top, adil bir karar verildi açıkçası. Sahada maçı hakem yönetiyor. İngiltere'de olanlar sonrasında Liverpool ne yapsın, o skandaldan sonra? Şenol Hoca ile kimin ne derdi olabilir. Ben 32 senedir bu işi yapıyorum, kimseyle polemiğe girmedim. Kimseye saygısızlık yapmadım. Röportajı yapan arkadaşımız Gürler, son derece efendi ve tertemiz bir çocuk. Feyyaz Uçar, lakabı Kibar Feyyaz'dır. Kimsenin kalbini hayatında kırmamıştır. Şenol Hoca'nın gerginliği, takımının 8 puan geride olması, iyi futbol oynamıyor olması herhalde bizle bir alakası, kurumumuzla alakası yoktur." dedi.

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