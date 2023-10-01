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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten maç sonu tepki: 'Güvenmiyorum'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneşten maç sonu tepki: Güvenmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 21:35

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazandığımız için mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Deplasmanda rakibe göre daha iyi oynadık. Zor bir dönemden geçtiğimiz bir gerçektir. Her şeyi olumsuz olarak vermek doğru değil. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğümüz vardı. 2-0'dan sonra daha önce 11'e 11'ken ağırlığımız vardı, 11'e 10'dan sonra daha çok dinlenmeye yönelik pas yaparken hatalar yapıldı, doğrudur. Maçı kazanmaya yakın taraf bizdik. Kazandığımız için rahatsız değiliz, mutluyuz.

SİZE GÜVENMİYORUM

Kurum olarak size (yayıncı kuruluş) güvenmiyorum. Yayıncı kuruluş maçta atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa söylenecek bir şey yok. Camiayı çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bu kadar üstümüze gelmenizin bir anlamı yok. Afrika maçları var, başka şey var. Bugün maç var, Afrika maçları devre arasında.

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SAKIN İZİN VERMEYİN

Yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın. İnsanların bağlı olduğu kurumlara güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Seyahatler, programlar... Üç günde bir maç yaparken, bir de gidip geliyoruz. Kaybettiğimiz iki maçın travması var, o da doğru. Bundan nemalanmak isteyenlere de sakın izin vermeyin.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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