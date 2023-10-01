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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar attı, yine tarihe geçti! Golden sonra...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Burak Yılmaz
Beşiktaşta Vincent Aboubakar attı, yine tarihe geçti Golden sonra...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 20:43

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında Vincent Aboubakar sahne aldı ve golcüler listesinde ikinci sıraya yükseldi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken Vincent Aboubakar bir kez daha sahne aldı.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN 11 TERCİHİ

Adana Demirspor'a geçtiğimiz hafta kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Konyaspor maçı 11 tercihi şu şekilde oldu:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Bakhtiyor, Rashica, Muleka, Aboubakar.

4 EKSİKLE ÇIKILDI

Beşiktaş, 4 eksikle sahaya çıktı. Mert Günok, Gedson Fernandes, Ante Rebic ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı. Siyah- beyazlı ekipte Adana Demirspor maçındaki ilk 11’de yer alan Mert Günok, Necip, Cenk, Ghezzal’ın yerine Ersin, Colley, Muleka, Amartey yer aldı.

ABOUBAKAR YİNE SAHNE ALDI

Sezon başından itibaren takımının gol yükünü çeken Aboubakar, Konya'da da sahne aldı ve 63. dakikada şık bir gole imza attı.

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Böylece Kamerunlu yıldız, bu sezon 8 gole ulaşırken 3 de asist yaptı.

Beşiktaşta Vincent Aboubakar attı, yine tarihe geçti Golden sonra...

LİSTEDE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Opta'nın verilerine göre; Konyaspor filelerini havalandıran Vincent Aboubakar, Filip Holosko'yu geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

Bobo'nun 57 golü bulunurken Aboubakar, 43 ile 42 golü olan Holosko'yu geride bıraktı.

GOLDEN SONRAKİ SEVİNÇ...

Aboubakar attığı gol sonrası kenara doğru depar attı ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz'a sarıldı. Diğer oyuncular da bu sevince katıldı.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Burak Yılmaz

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