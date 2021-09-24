MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları1 puan Trabzon için kayıp değil
GeriGÜNTEKİN ONAY 1 puan Trabzon için kayıp değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 24.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

1 puan Trabzon için kayıp değil

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
1 puan Trabzon için kayıp değil

Konya'da şans golüyle de olsa alınan 2-2'li skora sevinmeliler.

Her şeyden önce hikayesi bol bir maç oldu. Goller, kurtarışlar, kaçan pozis yonlar, kartlar...

90 dakika boyunca yüksek tempoyla; iki takımın da yüksek kazanma arzusuyla oynaması izleyenleri tatmin etti. Henüz 1’nci dakika dolmadan 1-0’ı bulan Trabzonspor, 8’inci dakikada 10 kişi kalınca iyi giden işler bir anda altüst oldu.

Savunmanın lideri pozisyonundaki Vitor Hugo atılınca Abdullah Avcı, Berat’ı stopere çekip, orta alanı Bakasetas ve Hamsik’e bıraktı.

Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Açıkçası eksik kaldıktan sonra Abdülkadir Ömür’ü çıkartıp sahaya bir stoper veya Siopis’i sürmesini bekledim. Ancak Avcı, sanıyorum Abdülkadir Ömür demoralize olmasın diye bu hamleyi yapmadı. Ancak 1 kişi eksik oynayan Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür o fiziksel dirence katkıda bulunamadı.

ASLA TESLİM OLMADILAR

Konyaspor, oyun üstünlüğünü ele aldıktan sonra özellikle Skubic ve Serdar ile sağ kanattan etkili oldu. Uğurcan’ın kurtarışları Çekiçi’nin golleri ve ikinci yarının başında oyuna giren Djanniny hamlesinin ardından Trabzonspor’un yukarıya çıkan ivmesi... Duraklamalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayıp şans golüyle de olsa alınan 2-2’lik beraberlik Trabzonspor açısından sevindirici. Ancak bordo mavili futbolcular ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdiler ve asla teslim olmadılar.

Son Dakika Haberi... Trabzonspor ve Uğurcan Çakırdan yeni rekor
Son Dakika Haberi... Trabzonspor ve Uğurcan Çakır'dan yeni rekor!

Konyaspor ise 2-1’i bulduktan sonra agresif oyununu sürdürmeliydi. Kendi yarı alanına çekilince Trabzonspor yetenekli ayaklarıyla her an herşeyi yapabilecek bir takım. Yoğun ve keyifli bir 90 dakika izleten iki takıma da teşekkürler.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Balkan yıldızı
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)
Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)