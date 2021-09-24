1 puan Trabzon için kayıp değil

Her şeyden önce hikayesi bol bir maç oldu. Goller, kurtarışlar, kaçan pozis yonlar, kartlar...

90 dakika boyunca yüksek tempoyla; iki takımın da yüksek kazanma arzusuyla oynaması izleyenleri tatmin etti. Henüz 1’nci dakika dolmadan 1-0’ı bulan Trabzonspor, 8’inci dakikada 10 kişi kalınca iyi giden işler bir anda altüst oldu.

Savunmanın lideri pozisyonundaki Vitor Hugo atılınca Abdullah Avcı, Berat’ı stopere çekip, orta alanı Bakasetas ve Hamsik’e bıraktı.

Açıkçası eksik kaldıktan sonra Abdülkadir Ömür’ü çıkartıp sahaya bir stoper veya Siopis’i sürmesini bekledim. Ancak Avcı, sanıyorum Abdülkadir Ömür demoralize olmasın diye bu hamleyi yapmadı. Ancak 1 kişi eksik oynayan Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür o fiziksel dirence katkıda bulunamadı.

ASLA TESLİM OLMADILAR

Konyaspor, oyun üstünlüğünü ele aldıktan sonra özellikle Skubic ve Serdar ile sağ kanattan etkili oldu. Uğurcan’ın kurtarışları Çekiçi’nin golleri ve ikinci yarının başında oyuna giren Djanniny hamlesinin ardından Trabzonspor’un yukarıya çıkan ivmesi... Duraklamalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayıp şans golüyle de olsa alınan 2-2’lik beraberlik Trabzonspor açısından sevindirici. Ancak bordo mavili futbolcular ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdiler ve asla teslim olmadılar.

Konyaspor ise 2-1’i bulduktan sonra agresif oyununu sürdürmeliydi. Kendi yarı alanına çekilince Trabzonspor yetenekli ayaklarıyla her an herşeyi yapabilecek bir takım. Yoğun ve keyifli bir 90 dakika izleten iki takıma da teşekkürler.