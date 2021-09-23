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Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Trabzonspor#Konyaspor
Konyaspor 2-2 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında liderlik için çıktığı maçta Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 8. dakikasında sahada 10 kişi kalan bordo-mavililer, bu sonuçla birlikte haftayı zirvede kapatma fırsatını kaçırmış oldu.

Konyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflarKonyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
Konyaspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

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Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor.

Konya'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, henüz ilk dakikada Cornelius ile öne geçerken 8. dakikada Vitor Hugo kırmızı kart gördü ve bordo-mavililer sahada 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, 20 ve 46. dakikada Endri Çekici ile geri dönerek skoru 2-1'e getirdi

Trabzonspor, 76. dakikada Hadziahmetovic'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kazanması halinde haftayı lider kapatacak olan Trabzonspor, puanını 14 yaptı ve ikinci sırada kaldı. Konyaspor'un puanı ise 12 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Hamsik’in sol kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Cornelius meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 

7’nci dakikada Hugo’nın ceza sahasının sağ çaprazında yaptığı müdahaleyle Skubic yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Hugo’yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 

10’uncu dakikada Guilherme’nin  ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi. 

20’nci dakikada ceza  sahasında Serdar’ın pasında Çekici’nin vole vuruşu, takımını beraberliği sağladı: 1-1. 

31’inci dakikada Çekici’nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Skubic’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 

38’inci dakikada Çekici’nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Cikalleshi’nin şutu yandan auto çıktı. 

45’inci dakikada  Serdar’ın ceza sahası dışından şutu direğe çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı. 

46’ncı dakikada defanstan dönen topu önünde bulan ve ceza sahasına giren Çekici’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

60’ıncı dakikada  Bakasetas’ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı. 

76’ncı dakikada  Peres’in ortasında ceza sahasında Ahmet Çalık kafa vuruşyla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic’in yüzüne çarpıp ağlarla buluştu: 2-2.

79’uncu dakikada topla ceza sahasına giren Gervihno kaleci Sehic ile karşı kaşıya kaldı. Sehic müdahalesiyle topun sahibi oldu. 

İLK 11'LER

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Konyaspor XI: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guileherme, Soner Dikmen, Amir, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqı, Cikalleshi.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

 

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#Süper Lig#Trabzonspor#Konyaspor